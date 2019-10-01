Кадры с фронта: неизвестные ракеты ПТРК уничтожают позиции ВСУ на Донбассе
В сети появилось видео обстрела позиций вооружённых сил Украины на Донбассе с использованием противотанковых управляемых ракет. Съёмка ведётся неизвестными лицами с позиций, которые располагаются в нескольких сотнях метров от окопов ВСУ. Позиции противника в итоге уничтожены.
Источник изображения: topwar.ru
На кадрах с фронта видно, что с разным интервалом выпущены три ПТУР, и все они достигают целей, которые представляют собой укрепления украинских силовиков. Стоит обратить внимание на то, что после первого выстрела из ПТРК украинские военные покидают свои укрепления, причём один из них – без форменных брюк (штанов).
На фоне осуществления ударов с применением неизвестных противотанковых ракет слышна работа снайпера, который в качестве целей для себя избирает тех, кто покинул защитные сооружения.
Автор ролика утверждает, что съёмка велась в текущем месяце - в сентябре 2019 года.
Источник изображения: topwar.ru
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