Кадры с фронта: неизвестные ракеты ПТРК уничтожают позиции ВСУ на Донбассе

В сети появилось видео обстрела позиций вооружённых сил Украины на Донбассе с использованием противотанковых управляемых ракет. Съёмка ведётся неизвестными лицами с позиций, которые располагаются в нескольких сотнях метров от окопов ВСУ. Позиции противника в итоге уничтожены.

Источник изображения: topwar.ru

На кадрах с фронта видно, что с разным интервалом выпущены три ПТУР, и все они достигают целей, которые представляют собой укрепления украинских силовиков. Стоит обратить внимание на то, что после первого выстрела из ПТРК украинские военные покидают свои укрепления, причём один из них – без форменных брюк (штанов).

На фоне осуществления ударов с применением неизвестных противотанковых ракет слышна работа снайпера, который в качестве целей для себя избирает тех, кто покинул защитные сооружения.

Автор ролика утверждает, что съёмка велась в текущем месяце - в сентябре 2019 года.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее на украинских медиаресурсах появилось заявление о гибели 21-летней представительницы батальона "Айдар" (экстремистское вооружённое формирование, запрещённое в России). Её имя Анастасия Витовская. Она в составе вооружённой группировки находилась на должности снайпера. Действовала в районе населённого пункта Железное, осуществляя обстрелы сопредельной территории. В самом "Айдаре" заявляют, что Витовская являлась "бойцом взвода материального обеспечения". Украинские радикалы призывают "отомстить", при этом в Киеве по-прежнему никто не готов комментировать информацию о том, что "Айдар" находится у линии соприкосновения, а это нахождение уже само по себе является нарушением Минских договорённостей.