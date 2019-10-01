Griflion H — водородный дрон на 15 часов полета
Основная задача беспилотника — осуществление поисковых и разведывательных миссий. Поскольку он может подолгу оставаться в воздухе, использовать его выгоднее, чем аналоги, утверждают создатели.
Китайская компания MMC представила новый беспилотник с системой вертикального взлета и посадки. Устройство под названием Griflion H работает за счет водородного топливного элемента, который обеспечивает 15 часов полета без груза и 10 часов с грузом 3 кг. Летит дрон благодаря четырем пропеллерам на крыльях и одному дополнительному толкательному винту в хвосте.
Поскольку Griflion H способен подолгу оставаться в воздухе, использовать его выгоднее, чем электрические беспилотники.
Первая демонстрация Griflion H прошла на выставке InterGEO 2019 в Германии. Более подробная информация об устройстве должна появиться позже.
Недавняя атака дронов на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии заставила многих экспертов заявить об опасности технологии. Например, бывший инженер Google Лора Нолан уверена, что использование автономных беспилотников с ИИ может спровоцировать масштабный военный конфликт.
Сергей Коленов
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