Griflion H — водородный дрон на 15 часов полета

Основная задача беспилотника — осуществление поисковых и разведывательных миссий. Поскольку он может подолгу оставаться в воздухе, использовать его выгоднее, чем аналоги, утверждают создатели.

Китайская компания MMC представила новый беспилотник с системой вертикального взлета и посадки. Устройство под названием Griflion H работает за счет водородного топливного элемента, который обеспечивает 15 часов полета без груза и 10 часов с грузом 3 кг. Летит дрон благодаря четырем пропеллерам на крыльях и одному дополнительному толкательному винту в хвосте.

Как сообщает New Atlas, дрон можно использовать во время поисково-спасательных операций, а также для разведывательных миссий и при составлении карт.

Поскольку Griflion H способен подолгу оставаться в воздухе, использовать его выгоднее, чем электрические беспилотники.

Первая демонстрация Griflion H прошла на выставке InterGEO 2019 в Германии. Более подробная информация об устройстве должна появиться позже.

Недавняя атака дронов на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии заставила многих экспертов заявить об опасности технологии. Например, бывший инженер Google Лора Нолан уверена, что использование автономных беспилотников с ИИ может спровоцировать масштабный военный конфликт.

Сергей Коленов