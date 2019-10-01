Россия вошла в топ-10 стран Европы по затратам на инновации

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ опубликовал отчет об интенсивности инновационных процессов в России за 2018 год в сравнении с показателями европейских стран.

Инновационная деятельность стран определялась по трем показателям: удельному весу затрат на технологические инновации, исследованиям и разработкам инновационных работ в общем объеме товаров, работ и услуг. Первый показатель отражает интенсивность затрат на инновации, тогда как два других — результативность проведенных работ.

Основные показатели инновационной деятельности. Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Россия заняла девятое место (2,1%) в рейтинге европейских стран по удельному весу затрат на технологические инновации, однако по двум другим пунктам наша страна оказалась на 14 и 24 позициях соответственно. Вклад научных исследований и разработок в инновационную деятельность в России оказался сопоставим со среднеевропейским уровнем. В структуре затрат на технологические инновации в России второе место (32,6%) занимают расходы на модернизацию производственного аппарата, а именно приобретение машин и оборудования и современного программного обеспечения.

Ключевой характеристикой результативности инновационной деятельности является показатель удельного веса продукции, основанной на новых и усовершенствованных технологиях, в общем объеме продаж. В России его величина составила в 2018 году лишь 6,5%, что соответствует 24-му месту в списке стран ЕС. Наиболее выгодные позиции у Словакии и Испании, где пятая часть отгруженной продукции относится к категории инновационной.