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01.10.2019
РИА Новости

Военный эксперт рассказал, зачем был нужен пуск МБР "Тополь-М"

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Шахтная пусковая установка (на снимке) после запуска стратегической ракеты "Тополь-М"
Шахтная пусковая установка (на снимке) после запуска стратегической ракеты "Тополь-М".
Источник изображения: Фото: ТАСС/Бабенко Александр

С Плесецка проведен учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М". В эфире радио Sputnik военный эксперт, генерал-майор, кандидат технических наук Владимир Попов объяснил, для чего необходимы подобные пуски.

С Плесецка проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М", которая успешно поразила заданную цель на Камчатке, сообщает Минобороны России.

"Тридцатого сентября на Государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной МБР "Тополь-М" стационарного (шахтного) базирования. Целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса", – говорится в сообщении.

По итогам пуска "цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме": эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на полуострове Камчатка.

"В очередной раз проведенным пуском подтверждена техническая готовность МБР "Тополь-М", находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения", – отмечает Минобороны.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, кандидат технических наук Владимир Попов прокомментировал пуски ракет.

"Эта ракетная система стоит на вооружении достаточно давно, и чтобы убедиться в ее качественных состояниях, необходимо периодически осуществлять подобные пуски. Был проведен плановый пуск на максимальную дальность, чтобы определить точностные характеристики, в том числе, работоспособность систем наведения. Это делается для общей тренировки и тренировки экипажей, которые выполняют этот пуск – это же определенный процесс технологической, технической и оперативной подготовки, в том числе, систем управления, пуска и отслеживания. Поэтому такая работа ведется периодически, по ее результатам определяется многое: уровень подготовки личного состава, уровень технического состояния этих ракетных комплексов и вообще – организации боевого дежурства в целом. Это действительно показатель работоспособности системы глобальной защиты наших рубежей", – сказал Владимир Попов.
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Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
Издания
Авиапанорама
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