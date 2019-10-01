Военный эксперт рассказал, зачем был нужен пуск МБР "Тополь-М"
С Плесецка проведен учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М". В эфире радио Sputnik военный эксперт, генерал-майор, кандидат технических наук Владимир Попов объяснил, для чего необходимы подобные пуски.
С Плесецка проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М", которая успешно поразила заданную цель на Камчатке, сообщает Минобороны России.
"Тридцатого сентября на Государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной МБР "Тополь-М" стационарного (шахтного) базирования. Целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса", – говорится в сообщении.
По итогам пуска "цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме": эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на полуострове Камчатка.
"В очередной раз проведенным пуском подтверждена техническая готовность МБР "Тополь-М", находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения", – отмечает Минобороны.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, кандидат технических наук Владимир Попов прокомментировал пуски ракет.
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