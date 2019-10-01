"Удачная конструкция". Эксперт о танке Т-90М

Российская армия получила новые танки Т-90М. Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.

Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".

Кроме того, по его словам, продолжается закупка танков Т-72Б3М.

Госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М был заключен между Минобороны и "Уралвагонзаводом" на форуме "Армия-2019" в июне.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что базовая конструкция танка Т-90 позволяет его модернизировать и совершенствовать.

"Это весьма удачная конструкция основного боевого танка, которая создавалась конструктором Владимиром Поткиным, и после его смерти правительство даже приняло решение дать в его честь имя этому танку ‒ "Владимир". Танк был весьма продаваемым. Затем его поставку в наши вооруженные силы временно приостановили, но сегодня танк опять поступает на вооружение. Зарубежные эксперты высоко оценивают его тактико-технические характеристики. А главное ‒ что эта платформа позволяет модернизировать и совершенствовать танк", ‒ отметил Андрей Кошкин.

Т-90М – модификация Т-90А, созданная в рамках ОКР "Прорыв-3". Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М, такой же, как у танка "Армата".

На Т-90М установлена высокоавтоматизированная система управления огнем "Калина", дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка с 12,7-миллиметровым пулеметом ""Корд МТ". Для защиты от огня противника танк оснащен противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты "Реликт". Комфорт экипажа улучшен за счет кондиционера.