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01.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Украина нарастит число подразделений вооруженных сил для выполнения задач НАТО

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Парад ВСУ в Киеве
Парад ВСУ в Киеве.
Источник изображения: gazeta.ru

Украинское правительство планирует за пять лет поэтапно нарастить число подразделений вооруженных сил, способных к выполнению общих задач с подразделениями стран-партнеров НАТО, следует из программы деятельности кабмина.

"В рамках евроатлантической интеграции мы начнем поэтапное наращивание количества подразделений, способных к выполнению общих задач с соответствующими подразделениями стран-партнеров. Для этого мы внедрим управленческие принципы НАТО в системе объединенного руководства силами обороны и военного управления вооруженными силами Украины", – говорится в программе, передает РИА "Новости".

Так, украинский кабмин планирует начать создание новой системы территориальной обороны страны с привлечением широких слоев населения. "Программы подготовки офицеров и сержантов предусматривают изучение доктрин, процедур и стандартов НАТО, приобретение соответствующего уровня знания иностранного языка и формирование необходимых лидерских качеств", – говорится в документе.

После утверждения программы действий кабмина правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.

Ранее украинское правительство предложило план деятельности на следующие пять лет, чтобы достичь необходимых критериев членства в Евросоюзе и НАТО.

Напомним, в феврале 2019 года на Украине вступил в силу закон, который закрепил в конституции страны курс на вступление в ЕС и НАТО. Между тем, как рассказывала газета ВЗГЛЯД, в окружении Зеленского уже прозвучали заявления об отказе от курса на вступление в НАТО и возможной высылке с Украины американских инструкторов.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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