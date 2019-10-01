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01.10.2019
Интерфакс-АВН

Болтон рассказал о намерении Ким Чен Ын сохранить ядерное оружие

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Джон Болтон
Джон Болтон.
Источник изображения: REUTERS/Peter Nicholls

Вашингтон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Руководство КНДР при нынешних обстоятельствах не хочет отказываться от ядерных вооружений, заявил в Центре стратегических и международных исследований (Вашингтон) бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"(Северная Корея - ИФ) не приняла стратегического решения отказаться от ядерного оружия. Я думаю, все наоборот. Стратегическое решение (лидера КНДР - ИФ) Ким Чен Ына - сделать все возможное, чтобы он смог сохранить ядерный потенциал", - цитирует Болтона издание The Washington Post.

Кроме этого, по словам Болтона, испытания КНДР ракет малой дальности являются нарушением санкционных резолюций ООН, а отсутствие соответствующей реакции со стороны Вашингтона демонстрирует всеми миру тот факт, что США не волнует соблюдение санкций ООН.

Также Болтон заявил, что власти Северной Кореи рады его отставке. Однако, уточнил экс-советник, зато теперь он может говорить о северокорейской проблеме "без прикрас".

Ранее в сентябре стало известно, что президент США Дональд Трамп уволил с поста советника по нацбезопасности, считающегося одним из ключевых в американской администрации, Джона Болтона.

Трамп мотивировал это разногласиями по международным вопросам, в частности, по Северной Корее. По словам американского лидера, для переговоров с КНДР, возможно, следует применить "новый метод".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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