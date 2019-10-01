Польша меняет Beryl на GROT

Польская армия вооружается стрелковым оружием отечественной разработки. Вчера, 29 сентября, портал defence24.pl сообщил о том, что сегодня Минобороны Польши и Радомский оружейный завод "Лучник" (Fabryka Broni "?ucznik" — Radom) подпишут контракт на поставку новых автоматов GROT.

Согласно планам военного ведомства, в период с 2020 по 2022 год армия должна получить 18 000 автоматов GROT. Кроме того, завод "Лучник" должен нарастить производство пистолетов VIS 100, чтобы к 2022 году поставить в войска порядка 20 000 единиц.

Автоматы GROT (MSBS) Источник изображения: armyrecognition.com

Автоматы MSBS были приняты на вооружение польской армии в 2017 году и получили официальное название GROT. В польской армии GROT заменит штурмовую винтовку Beryl WZ 96, которая фактически является модификацией автомата Калашникова.

Тактико-технические характеристики модульной системы стрелкового оружия GROT:

патрон: 5,56?45 мм НАТО;

вес без магазина: классический вариант — 3,65 кг, вариант булл-пап — 3,75 кг;

длина: классический вариант — 900/843 мм, вариант булл-пап — 675 мм;

длина ствола: 406 мм;

начальная скорость пули: 890 м/с;

прицельная дальность стрельбы: 500 м;

темп стрельбы: 700-900 выстр./мин;

ёмкость магазина: 30, 60 патронов.

Пистолет VIS 100 производится в калибре 9?19 мм и является полуавтоматическим. Масса пустого оружия составляет 695 г, общая длина — 197 мм, длина ствола — 110 мм. Пистолет питается от 15-зарядных магазинов и оснащается планкой Пикатинни для установки аксессуаров.