Чьи батальоны больше?

Инфографика: самые многочисленные армии мира с 1816 по 2019 гг.

Несмотря на то, что численное преимущество над противником само по себе не гарантирует победы, Бог, как известно, на стороне больших батальонов. И с этой точки зрения представленная инфографика с динамикой численности самых больших армий мира очень интересна. Чтобы успевать привязывать к бегущим цифрам события мировой истории, рекомендуем уменьшить скорость воспроизведения.

Автор работы указывает, что учитывал войска, находящиеся под командованием национального правительства и находящиеся в состоянии боевой готовности на 1 января указанного года. Резервисты, колониальные войска, иррегулярные силы, пограничники, жандармерия, карабинеры, казаки и другие парамилитарные формирования здесь не учитывались.