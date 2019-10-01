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01.10.2019
WarSpot

Чьи батальоны больше?

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Инфографика: самые многочисленные армии мира с 1816 по 2019 гг.

Несмотря на то, что численное преимущество над противником само по себе не гарантирует победы, Бог, как известно, на стороне больших батальонов. И с этой точки зрения представленная инфографика с динамикой численности самых больших армий мира очень интересна. Чтобы успевать привязывать к бегущим цифрам события мировой истории, рекомендуем уменьшить скорость воспроизведения.

Автор работы указывает, что учитывал войска, находящиеся под командованием национального правительства и находящиеся в состоянии боевой готовности на 1 января указанного года. Резервисты, колониальные войска, иррегулярные силы, пограничники, жандармерия, карабинеры, казаки и другие парамилитарные формирования здесь не учитывались.

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