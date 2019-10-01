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01.10.2019
Военное обозрение

США заканчивают создание в Польше элемента ПРО Aegis Ashore

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Соединенные Штаты завершают в Польше строительство очередного участка глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore. Она предназначена, в первую очередь, для противодействия баллистическим ракетам средней и малой дальности.

Источник изображения: topwar.ru

Вице-адмирал ВМС США Джон Хилл, директор Агентства по противоракетной обороне США (MDA), посетил участок системы противоракетной обороны Aegis Ashore (AAMDS) в Польше. Его визит ознаменовал прогресс, достигнутый в ходе строительства противоракетного "щита", который, в перспективе, защитит страны НАТО от российских баллистических ракет.

Новый элемент американского "щита" строится близ города Редзиково (Redzikowo). Хилл и сопровождающие его лица посетили многоцелевой жилой комплекс, камбуз и внутреннюю часть "рубки" Aegis Ashore.

В настоящее время строительство комплекса близится к завершению, считается, что новый объект поможет усилить оборонный потенциал НАТО. Первый объект глобальной системы противоракетной обороны Aegis Ashore был создан в Девеселу, Румыния, в 2016 году в рамках программы поэтапного усиления европейских средств защиты, начатой администрацией Обамы в 2009 году. Aegis Ashore использует систему, фактически идентичную той, которая используется на эсминцах Aegis ВМС США.

Система предназначена для обнаружения, отслеживания, поражения и уничтожения баллистических ракет в полете. Помимо радара и системы управления, на объекте будут размещены несколько пусковых модулей, содержащих перехватчики класса Standart Missile-3 (SM-3).

В России неоднократно выражалось мнение, что наличие данной системы нарушает нарушает ядерный паритет. Система глобальной противоракетной обороны ставит перед собой задачу переложить на союзников США часть заботы по защите территорий стран Североатлантического альянса от возможных ядерных ударов. Изначально в США упорно заявляли, что система ПРО направлена против Ирана. При этом, когда Россия просила предоставить документальные доказательства неправленности системы против РФ, в США отказывали.

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