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01.10.2019
Военно-промышленный курьер

"Тополь" успешно достал врага на Камчатке

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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Тополь. Архивное фото
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Тополь. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

С космодрома Плесецк проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М", которая успешно поразила заданную цель на Камчатке.

Как сообщили в Минобороны РФ, пуск подтвердил техническую готовность этих баллистических ракет, стоящих на боевом дежурстве РВСН.

До конца 2019 учебного года планируется обеспечить ввод в боевой состав более 30 межконтинентальных баллистических ракет, что позволит довести долю современных образцов ракетного вооружения до 76%, и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания.

По информации военного ведомства, в России продолжаются работы по созданию нового ракетного комплекса "Сармат". До конца года ожидается поставка свыше 90 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Это позволит поставить на боевое дежурство ракетные полки ПГРК "Ярс" в трех ракетных соединениях (Иркутском, Барнаульском и Йошкар-Олинском), двух пусковых установок стационарного базирования в Козельском ракетном соединении, а также ракетного полка с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард" в Ясненском ракетном соединении.

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