Новые достижения турецкого ВПК – боевой лазер

В Турции успешно завершились испытания лазерного оружия ARMOL отечественного производства, сообщил турецкий министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

Об этом передает агентство Anadolu.

Министр прикрепил к публикации на своей странице в "Твиттере" видео испытаний лазерного оружия, на котором ARMOL пробивает стальную пластину, уничтожает взрывное устройство и сбивает приближающийся БПЛА.

Турецкая оборонная промышленность разрабатывает лазерные системы, которые считаются оружием будущего. В ходе предыдущих испытаний лазерное оружие ARMOL мощностью 1,25 киловатта с расстояния 500 метров уничтожило пластину из углеродистой стали толщиной три миллиметра. Масса установки ARMOL составляет около 400 килограммов.