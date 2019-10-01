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01.10.2019
Военно-промышленный курьер

Новые достижения турецкого ВПК – боевой лазер

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Турции успешно завершились испытания лазерного оружия ARMOL отечественного производства, сообщил турецкий министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

Об этом передает агентство Anadolu.

Министр прикрепил к публикации на своей странице в "Твиттере" видео испытаний лазерного оружия, на котором ARMOL пробивает стальную пластину, уничтожает взрывное устройство и сбивает приближающийся БПЛА.

Турецкая оборонная промышленность разрабатывает лазерные системы, которые считаются оружием будущего. В ходе предыдущих испытаний лазерное оружие ARMOL мощностью 1,25 киловатта с расстояния 500 метров уничтожило пластину из углеродистой стали толщиной три миллиметра. Масса установки ARMOL составляет около 400 килограммов.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Проекты
БПЛА
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