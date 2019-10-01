В ходе нового призыва в армию впервые не призовут учителей

1 октября для тысяч молодых россиян настанет пора служить в армии. Накануне начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский рассказал об особенностях начинающегося призыва в военный строй.

Напомним, что с прошлого года молодых учителей, которые до получения диплома учебного заведения не успели отдать долг Родине, отправляют в солдатскую казарму или матросский кубрик только раз в год - весной, с 1 мая по 15 июля. Поэтому, как заявил Бурдинский, педагогические работники этой осенью призываться не будут.

Генерал также сообщил, что граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на уборочных работах, поедут в воинские части после 15 октября. А еще, как отметил Бурдинский, на месяц позже стартовавшей сегодня призывной кампании - то есть с 1 ноября - начнется отправка новобранцев на военную службу из некоторых районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Вообще-то их жителей, по закону, тоже вызывают в солдатский строй лишь раз в год. Однако в 53 муниципальных образованиях 10 субъектов РФ (Республика Коми, Камчатский, Красноярский и Пермский края, Амурская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская области, а также Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа) местных парней весной в армию не брали. Зато это будет сделано в ближайшие три месяца.

- В законодательство внесены изменения, и с 1 сентября этого года граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, могут от него отказаться, написав соответствующее заявление, которое будет приобщено к протоколу заседания призывной комиссии, - озвучил генерал еще одну особенность нынешнего набора солдат.

Что же касается масштабов этого самого набора, то он несколько меньше, чем прошлой осенью. Тогда в строй поставили 132,5 тысячи человек, а сейчас, по указу президента РФ, - ровно 132 тыс. Казалось бы, разница совсем незначительная - всего-то 500 новобранцев. Однако надо иметь в виду, что призывной секвестр наблюдается все последние годы. В Генштабе эту тенденцию объясняют профессионализацией военного строя: там постоянно растет число контрактников.

Однако совсем отказаться от солдат- срочников генералы, похоже , не намерены. Во всяком случае, в обозримом будущем. "Служба по призыву - одна из эффективных форм военной подготовки граждан, освоения ими военной специальности прямо в войсках, - считает Бурдинский. - К тому же у людей возникает чувство причастности к защите своей страны. А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет".

Впрочем, воспринимать молодых солдат как незрелых юнцов и недоучек, все не стоит. По данным того же Генштаба, численность 18-летних призывников за последние шесть лет сократилось более чем на 8 процентов, а новобранцев старше 20 лет, наоборот, выросла на 11 процентов. При этом количество солдат- срочников со средним профессиональным образованием перевалило за 53 процента. Серьезно снизилось и число новобранцев, которые до армии нигде не работали и не учились. К тому же в военный строй все больше приходит призывников с дипломом вуза.

Именно они - главный резерв для комплектования 17 научных и 4 научно-производственных рот. А призывники из сборных команд страны по 29 олимпийским видам спорта - первые кандидаты на службу в пяти спортивных ротах.

Что касается других новобранцев, то место в строю найдется для каждого. В особенности для парней, успевших до призыва освоить военно-учетную специальность в ДОССАФ России. Таких, к счастью для армии, тоже хватает. Бурдинский привел следующую статистику. Прошлой весной в войска направили 27 тыс. новобранцев, специально подготовленных к службе. Иными словами, это был каждый пятый новобранец.

Юрий Гаврилов