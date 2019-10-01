Минобороны РФ сообщило об успешном учебно-боевом пуске МБР "Тополь-М" с Плесецка

Москва. 30 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные в понедельник провели с испытательного космодрома Плесецк учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М" шахтного базирования.

"Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку (полуостров Камчатка), - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса. Поставленные цели пуска достигнуты, задачи выполнены в полном объеме. В очередной раз проведенным пуском подтверждена техническая готовность МБР "Тополь-М", находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.