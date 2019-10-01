Война по расписанию: в Норвегии нашли российский спецназ

Российский спецназ нашли в Норвегии

Норвежские СМИ сообщили, что на архипелаге Шпицберген и в материковой части страны якобы были обнаружены бойцы российского спецназа. Дипломаты РФ уже назвали эту информацию фальшивой, и это, действительно, выглядит так. Почему подобные новости кажутся невероятными, разобралась "Газета.Ru".

30 сентября на страницах норвежского портала Aldrimer.no появилась информация: местной разведке якобы стало известно, что российские военные проводили на территории материковой части Норвегии и архипелага Шпицберген разведку на местности. Более того, они будто бы изучали важные объекты инфраструктуры и находились на территории страны под видом штатских.

Согласно этим данным, самолеты США устроили в этом районе Норвегии в целях разведки съемку с воздуха и сделали снимки с российскими "спецназовцами". Нахождение российских военных связывают с учениями, в которых задействован Северный флот России.

В министерстве обороны Норвегии пока никак не прокомментировали появление на территории государства российских бойцов.

Посольство России в Осло назвало публикацию "грубой провокацией". Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице дипломатического представительства в фейсбуке.

"Изложенная в статье Aldrimer.no 27 сентября 2019 года информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать ее иначе, как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России", - указывается в тексте.

"Не исключаем также, что данный вброс является неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с "российской угрозой" в преддверии представления в октябре оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития вооруженных сил. Считаем подобные методы не соответствующими журналистской этике", - подчеркнули в посольстве РФ.

В связи с совершенно невероятными сообщениями Aldrimer.no к этому источнику информации возникает множество вопросов.

По мнению норвежского издания, "российские военные проводили на данных территориях разведку на местности". Однако остается неясным, как авторы портала определили, что это были военные (если бы они там даже на самом деле были). Вопросы при этом навскидку можно задать следующие: они проводили разведку в форме российских военнослужащих, при них было какое-то снаряжение и оборудование, и если да, то какое?

И самое главное - имеет ли смысл в наше время проводить "разведку местности" при наличии космических аппаратов детальной фоторазведки и дистанционного зондирования Земли.

Ни на один из этих вопросов Aldrimer.no не дает ответа в виде даже сколь-нибудь убедительной версии.

Норвежское издание отмечает, что "на материке военные находятся под видом штатских". Еще раз зададимся вопросом - как в этом случае портал определил, что это российские военнослужащие, тем более принадлежащие к Силам специальных операций?

Aldrimer.no подчеркивает, что "самолеты США устроили в этом районе Норвегии в целях разведки съемку с воздуха и сделали снимки с российскими спецназовцами". И в этом случае опять-таки возникает все тот же вопрос - каким образом "самолеты США" определили, что перед ними находятся российские военные, да еще представители Сил специальных операций.

Остается только предположить, что российские военнослужащие выходили в эфир, открытым текстом докладывали в Москву о выполнении специального задания, да еще при этом и представлялись настоящими фамилиями и званиями, а самолет США зафиксировал это с помощью аппаратуры радиоразведки. Сценарий достаточно нереалистический.

И, наконец, если факт российских военнослужащих достоверно установлен, то почему с норвежской стороны не были приняты меры к их задержанию и аресту, почему в районе якобы нахождения российских спецназовцев не была проведена войсковая операция с прочесыванием местности и не приняты все возможные меры к поимке военнослужащих ВС РФ?

Во всем этом деле есть и еще один, и весьма немаловажный момент. Если бы на территории Норвегии был реально зафиксирован факт присутствия российских подразделений ССО, то это, по меньшей мере, со стороны Осло должно быть расценено как военное вторжение иностранного государства со всеми вытекающими отсюда последствиями - вплоть до объявления войны Российской Федерации и задействования статьи 5 Устава НАТО о коллективной безопасности.

Как известно, она гласит о следующем - "Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся, или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона".

Однако ничего подобного на государственном уровне не происходит. Да и в штаб-квартире НАТО никакой паники не наблюдается. Никто в Брюсселе не считает, что на северный фланг альянса совершено нападение и там развернулись боевые действия. И в штаб-квартире НАТО не наблюдается какой-либо активности. Все структуры альянса функционируют в режиме мирного времени.

Опять-таки странно предполагать, что российское политическое руководство и высший руководящий состав Вооруженных сил в условиях современной военно-политической обстановки и продолжающегося ухудшения отношений с коллективным Западом пошли бы на подобный риск - засылку разведгруппы Сил специальных операций на территорию государства - участника НАТО.

Поэтому можно сказать только одно - новость, распространенная норвежским изданием Aldrimer.no, никакого отношения к действительности не имеет. И более того, этот информационный сброс составлен весьма неумелыми руками.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru".

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель "Независимой газеты" (2000-2003), главный редактор газеты "Военно-промышленный курьер" (2010-2015).

Михаил Ходаренок