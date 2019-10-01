Вашингтон вновь обвиняет Башара Асада в применении химического оружия

Военные корабли ВМС США с "Томагавками" на борту вошли в Средиземное море

Два американских эсминца U.S.S. Lassen и U.S.S. Forrest Sherman вошли в акваторию Средиземного моря, это событие западная пресса увязывает с обвинениями в адрес Дамаска в применении химического оружия против формирований вооруженной оппозиции, недавно выдвинутыми американским президентом Дональдом Трампом и Госсекретарем США Майком Помпео.

По данным опубликованным в мировых СМИ военные корабли США прошли Гибралтар и направляются в восточную часть Средиземного моря. Американская сторона утверждает, что эти эсминцы проследуют через Суэцкий канал и далее, их конечная цель – акватория Персидского залива. Но, по мнению экспертов, эти боевые корабли, с крылатыми ракетами Tomahawk на борту имеют задачу нанести удар по объектам сирийской военной инфраструктуры.

В прессе фигурирует информация о том, что "миноносцы ВМС США хотя и направляются к берегам Ирана, но они скорее всего все же нанесут ракетный удар по войскам Башара Асада, этот вывод был сделан с учетом недавних обвинений в адрес Сирии в использовании химического оружия, озвученные президентом Америки Дональдом Трампом". К тому же, многие политики в Вашингтоне настаивают на этом.

Напоминаем, что на прошлой неделе, в четверг Майк Помпео заявил на форуме ООН в Нью-Йорке о применении сирийской правительственной армией хлорина против повстанцев, обороняющих город Кабани на севере провинции Латакия. Данное событие, по словам Помпео, произошло 19 мая сего года. Оперативности поступления информации в американском дипломатическом ведомстве можно только позавидовать. Хорошо, что не было выдвинуто обвинение в том, что происходило до Рождества Христова.

Само заявление Госсекретаря США звучит несколько странновато, такое впечатление складывается, что он его выдумывал на ходу: "Эта химическая атака была частью военной кампании режима Асада в Идлибе, она умертвила 1000 сирийцев и покалечила сотни тысяч". Круглые и большие числа в реплике Помпео – настораживают, не так ли?

Сирийским властям и российскому Генштабу остается только ждать неизбежного. Впрочем, предупрежден, значит – вооружен. Похоже, российским системам ПРО в Сирии предстоит очередная проверка на эффективность. Кстати, американские "Патриоты" таковую уже завалили, они оказались бессильны против иранских крылатых ракет и дронов.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО