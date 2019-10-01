Войти
01.10.2019
Военное обозрение

В США задействовали десятки самолётов в так называемой "слоновьей прогулке"

400
0
0

Военно-воздушные силы США провели так называемую "слоновью прогулку". В рамках отработки учебного элемента Пентагон поднял в воздух десятки транспортных самолетов в сжатый период времени.

Источник изображения: topwar.ru

В учениях, проводившихся в рамках программы "Exercise Mobility Guardian 2019" на авиабазе ВВС Фэйрчайлд, приняли участие 46 самолетов ВВС Соединенных Штатов, а также 4000 человек летного персонала. Помимо американцев в маневрах приняли участие 29 стран-партнеров Соединенных Штатов.

Среди прочего, пилоты и наземный персонал отрабатывали маневр "слоновья прогулка". Термин, сохранившийся со времен Второй мировой войны, относится к периоду, когда большие флоты союзных бомбардировщиков проводили масштабные операции в составе сотен самолетов. Массовое выруливание на взлет такого количества бомбардировщиков напоминало, по словам очевидцев, стадо слонов, идущих к водопою. Со временем ВВС США официально включили сленговое название в перечень авиационных терминов: теперь так называется массовый вылет самолетов с одной стартовой площадки с минимальным интервалом.

Mobility Guardian 2019 – крупнейшие на сегодняшний день учения такого рода, приводящиеся ВВС Соединенных Штатов для военно-транспортных самолетов. В них приняли участие KC-10 Extender, KC-135 Stratotanker, C-5 Super Galaxy, C-17 Globemaster III и C-130H/J Hercules.

Учения имитируют действия в тяжелой оперативно-тактической обстановке, при этом основное внимание уделялось задачам, стоящим перед военно-транспортной авиацией: в частности, быстрой переброске грузов, дозаправке в воздухе, эвакуации раненных.

Что касается "слоновой прогулки", то это фундаментальный элемент подготовки при подготовке к глобальным ударным миссиям. Обычно такая тактика отрабатывается для слаживания подразделений перед крупномасштабными боевыми действиями.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
C-17
C-5 Galaxy
KC-135
Проекты
Военные учения
Похожие новости
20.12.2017
Военные новости: воздушная логистика ВВС США — хребет войны
09.11.2016
Небо в алмазах
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
03.04.2014
Военная авиация США: самая мощная в мире
09.03.2010
Пентагон составил тридцатилетний план развития авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.10 10:41
  • 2
СМИ рассказали о "вселяющем ужас" свойстве ракет "Циркон"
  • 01.10 09:57
  • 1
Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео
  • 01.10 09:44
  • 2
Минобороны РФ сообщило о создании на востоке России новой бригады с системами ПВО С-300В4
  • 01.10 09:41
  • 2
Советский танк для ядерной войны: с 180-мм пушкой и экипажем в 2 человека
  • 01.10 08:38
  • 1
Бюджет на национальную оборону составит около 10 трлн рублей до 2022 года
  • 01.10 08:31
  • 2
В России могут появиться летающие батареи
  • 01.10 07:49
  • 1
Перевод ПВО-ПРО на новые военные рельсы - требование времени
  • 01.10 07:35
  • 3
Бывший владелец "Техносилы" испытал водно-плазменный двигатель в космосе
  • 01.10 06:52
  • 1
Путин пообещал помогать Абхазии в обеспечении безопасности
  • 01.10 06:50
  • 1
Парная охота
  • 01.10 05:50
  • 5
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
  • 01.10 03:31
  • 3
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 01.10 03:01
  • 2
"Россия потопит авианосец США": Китай обсуждает ракету П-700
  • 01.10 01:49
  • 2
Политика неприменения: каково будущее десанта
  • 01.10 01:47
  • 2
Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео