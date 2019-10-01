В США задействовали десятки самолётов в так называемой "слоновьей прогулке"

Военно-воздушные силы США провели так называемую "слоновью прогулку". В рамках отработки учебного элемента Пентагон поднял в воздух десятки транспортных самолетов в сжатый период времени.

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В учениях, проводившихся в рамках программы "Exercise Mobility Guardian 2019" на авиабазе ВВС Фэйрчайлд, приняли участие 46 самолетов ВВС Соединенных Штатов, а также 4000 человек летного персонала. Помимо американцев в маневрах приняли участие 29 стран-партнеров Соединенных Штатов.

Среди прочего, пилоты и наземный персонал отрабатывали маневр "слоновья прогулка". Термин, сохранившийся со времен Второй мировой войны, относится к периоду, когда большие флоты союзных бомбардировщиков проводили масштабные операции в составе сотен самолетов. Массовое выруливание на взлет такого количества бомбардировщиков напоминало, по словам очевидцев, стадо слонов, идущих к водопою. Со временем ВВС США официально включили сленговое название в перечень авиационных терминов: теперь так называется массовый вылет самолетов с одной стартовой площадки с минимальным интервалом.

Mobility Guardian 2019 – крупнейшие на сегодняшний день учения такого рода, приводящиеся ВВС Соединенных Штатов для военно-транспортных самолетов. В них приняли участие KC-10 Extender, KC-135 Stratotanker, C-5 Super Galaxy, C-17 Globemaster III и C-130H/J Hercules.

Учения имитируют действия в тяжелой оперативно-тактической обстановке, при этом основное внимание уделялось задачам, стоящим перед военно-транспортной авиацией: в частности, быстрой переброске грузов, дозаправке в воздухе, эвакуации раненных.

Что касается "слоновой прогулки", то это фундаментальный элемент подготовки при подготовке к глобальным ударным миссиям. Обычно такая тактика отрабатывается для слаживания подразделений перед крупномасштабными боевыми действиями.