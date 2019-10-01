Радар спецназа для "подглядывания" сквозь стены адаптируют под работу с роботами

Израильская технология Xaver, позволяющая подглядывать "сквозь стену" и предназначенная преимущественно для бойцов специальных подразделений, будет адаптирована для сетевого использования с роботами.

Источник изображения: topwar.ru

Компания Camero, разработавшая радар для запреградного обнаружения объектов, готовится к следующему шагу в развитии своей концепции, объединив портативные радары в единую сеть посредством роботизированных систем. Благодаря этому ими можно будет дистанционно управлять с расстояния 100-200 метров.

Источник изображения: topwar.ru

Илан Абрамович, старший вице-президент Camero продажам и маркетингу в сфере обороны, сказал, что Xavernet, беспроводная сеть на базе армейских портативных компьютеров, уже способна единовременно задействовать четыре системы Xaver-100 и Xaver 400.

Ручной радар Xaver 100 был разработан для бойцов специальных подразделений. Наличие радара позволяет командам спецназа оперативно принять решение о том, входить или не входить в помещение, демонстрируя, скрывается ли кто-то в нем и отмечая на экране перемещение объекта.

Все системы серии Xaver основаны на радарах, использующих сверхширокополосные радиосигналы в диапазоне 3–10 ГГц. Они имеют угол обзора 120° и могут "видеть" сквозь гипсокартон, бетон и иные строительные конструкции. Впрочем, отмечается, что возможности аппаратуры ограничены в тех случае, если препятствием выступает металл.

Армированные металлоконструкции, встроенные в бетон или гипсокартон, также могут блокировать сигнал, однако если будет найдено "слепое пятно", не прикрытое металлом, система будет действовать.

Более крупный по размерам радар Xaver 400 также является портативным, хотя весит около 3 кг и требует участия двух рук. Для того, чтобы воспользоваться прибором, необходимо прижать его к стене - так можно получить устойчивое изображение. Аппарат имеет несколько режимов работы, включая представление целей в виде цветных квадратов или в виде трехмерных зеленоватых пятен.