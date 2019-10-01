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01.10.2019
ТАСС

Россия планирует потратить на космос более 600 млрд рублей в 2020-2022 годах

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Ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М"
Ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М".
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

В 2020 году расходы бюджета на реализацию программы составят 198,5 млрд рублей, в 2021 году - 209,1 млрд рублей, а в 2022 году - 208,7 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия планирует выделить на реализацию государственной программы "Космическая деятельность России" с 2020 по 2022 годы более 600 млрд рублей, говорится в материалах к бюджету.

Согласно документам, в этом году на эту программу может быть потрачено 251,7 млрд рублей. В 2020 году расходы федерального бюджета на реализацию программы составят 198,5 млрд рублей, в 2021 году - 209,1 млрд рублей, в 2022 году - 208,7 млрд рублей.

Ранее в проекте бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов говорилось, что бюджет на реализацию Федеральной космической программы (2016-2025 годы) до 2022 года составит свыше 350 млрд рублей.

Бюджет на реализацию федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ" на 2020 год предусмотрен в объеме 31,207 млрд рублей, на 2021-й - 33,289 млрд рублей, на 2022-й - 39,11 млрд рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" в 2020 году составят 28,847 млрд рублей, говорилось в проекте бюджета.

Кроме того, в документе отмечалось, что бюджетные дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконура составят более 3 млрд рублей до 2022 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Байконур
ГЛОНАСС
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