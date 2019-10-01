Калининградские ракеты ушли в астраханское небо

Зенитно-ракетный полк армейского корпуса Балтийского флота выполнил боевые стрельбы из ракетных комплексов "Тор-М2" на полигоне "Капустин Яр". В нынешнем году полк совершил перевооружение на новейшие ЗРК, сменившие комплексы войсковой ПВО "Тор".

На полигоне в Астраханской области расчеты из Калининграда должны были уничтожить скоростные маневрирующие мишени типа "Саман". Их запускали с различных направлений, при этом двигались они как на минимальных, так и на максимальных высотах. Зенитчики БФ успешно поразили все цели, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

В тактическом учении с боевой стрельбой приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц специальной военной техники и вооружения.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)