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01.10.2019
WarSpot

Lynx: из БМП в беспилотные танки

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Источник изображения: warspot.ru

Новая немецкая БМП может стать американским беспилотным танком. Вчера, 29 сентября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что компании Raytheon и Rheinmetall объединились для участия в тендере OMFV.

В рамках программы Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV, опционально управляемая боевая машина) компании намерены предложить усовершенствованную версию БМП Lynx KF41. В американской модификации машина получит ПТРК TOW, систему активной защиты, прицелы третьего поколения, систему барражирующих боеприпасов Coyote, а также комплексную киберзащиту.

Презентация БМП Lynx KF41

Согласно описанию программы OMFV, перспективная боевая машина будет действовать на поле боя вместе с пехотой и предназначена для ближнего боя. Ключевые задачи машины — маневрирование и поражение целей комбинированным оружием. При этом боевая машина сможет управляться экипажем или дистанционно.

Lynx ("Рысь") — новая БМП с новейшими системами защиты и вооружений. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall впервые показал её на французской выставке Eurosatory 2016. Согласно описанию, Lynx является экспортным вариантом БМП Puma, которую Rheinmetall разработал для Бундесвера совместно с компанией Krauss-Maffei Wegmann.

БМП Lynx разработана в двух основных вариантах — KF31 и KF41 (KF — Kettenfahrzeug, гусеничная машина; цифра означает массу пустой машины в тоннах). Модель KF31 имеет 7,73 м в длину, 3,6 м в ширину и 3,3 м в высоту, вмещает трёх членов экипажа и шесть десантников. Полная боевая масса составляет 38 т. Модель KF41 имеет удлинённый корпус и вмещает восемь десантников.

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Страны
Германия
США
Франция
Продукция
BGM-71 ТOW
Град РСЗО
Компании
Krauss-Maffei
Raytheon
Rheinmetall
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