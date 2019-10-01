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01.10.2019
ЦАМТО

ВС Филиппин могут закупить крупную партию вертолетов Ми-17

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Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш.
Источник изображения: © РИА Новости / Руслан Кривобок

ЦАМТО, 30 сентября. По сообщениям филиппинских СМИ, Манила намерена закупить в России 16 вертолетов Ми-17 на общую сумму 12,5 млрд. филип. песо в рамках модернизации имеющегося авиапарка.

По информации издания Business Mirror, вертолеты стоимостью 14,7 млн. долл. за единицу приобретаются в рамках второго этапа программы модернизации вооруженных сил ("Второй Горизонт"). Ожидается, что соглашение может быть подписано в ходе визита в Россию президента Филиппин Родриго Дутерте, который запланирован на 1-5 октября. Министерство иностранных дел страны уже сообщило о планируемых переговорах Р.Дутерте с президентом России Владимиром Путиным и подписании ряда двусторонних соглашений.

Во время празднования в июле этого года 72-й годовщины ВВС Филиппин Р.Дутерте пообещал укрепить их боеспособность, оснастив необходимыми авиационными средствами. На данный момент ВВС являются вторым по величине бенефициаром программы модернизации после филиппинского флота. Закупка вертолетов Ми-17 может стать первой крупной продажей российских вооружений ВС Филиппин.

Как сообщал ЦАМТО, второй этап модернизации вооруженных сил ("Второй Горизонт") будет реализован в течение 2018-2022 годов. Его целью является расширение возможностей вооруженных сил как для борьбы с внутренними угрозами, так и для защиты территории от внешних угроз посредством приобретения современных ВиВТ, включая многоцелевые боевые и транспортные самолеты, морские и многоцелевые вертолеты, БЛА, патрульные самолеты, корветы, фрегаты, самоходные гаубицы, РСЗО и БРЭМ.

Закупку Ми-17 планируется осуществить через АО "Рособоронэкспорт". По неофициальной информации, в рамках переговоров о продаже 16 вертолетов обсуждался вопрос предоставления одного дополнительного Ми-17 бесплатно в качестве бонуса за крупную закупку.

При открытии офиса российского атташе по вопросам обороны в Маниле три недели назад российский посол Игорь Ховаев сообщил журналистам, что он и представители АО "Рособоронэкспорт" в ходе официальных переговоров предложили помощь России в модернизации ВиВТ ВС Филиппин, включая продажу самого современного вооружения.

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