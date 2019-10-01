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01.10.2019
Военное обозрение

National Interest: Является ли МиГ-35 "уничтожителем" F-35 и F-22?

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В американском издании The National Interest вышел материал, в котором рассказывается о российском истребителе поколения 4++ МиГ-35. Автор пишет о том, что в России интенсифицировали работы над МиГ-35 в связи с приближающимся сроком выработки ресурса истребителями МиГ-29.

Источник изображения: topwar.ru

Сама статья носит громкое название: "Является ли МиГ-35 уничтожителем F-35 или F-22?"

При этом в статье задаётся вопрос:

При всех характеристиках МиГ-35 там ли он далёк от того, чтобы считаться истребителем пятого поколения?

В статье NI приводится цитата президента России Владимира Путина, где он отмечает, что МиГ-35 – уникальный многоцелевой истребитель, который очень близок к 5-му поколению боевых самолётов.

Приводятся также данные от российских официальных источников, где отмечено, что МиГ-35 способен нести на своём борту различные виды вооружения, включая ракеты "воздух-воздух", корректируемые авиабомбы КАБ-500. Отмечено, что бомбы могут наводиться с использованием лазерных технологий, а также с помощью спутника и телеметрии. Автор на страницах NI отмечает, что "из-за этого возникла путаница после заявлений руководства Объединённой авиастроительной корпорации о том, что самолёт обладает лазерным оружием". Американский автор говорит о том, что речь шла именно о системе наведения оружия.

Из статьи:

Хотя понятие "поколение 4 ++" в абсолютном смысле мало что значит, нетрудно понять, почему в КБ Микояна настаивают именно на этой характеристике МиГ-35. Они хотят представить его как не просто итерацию, а огромный технический скачок в сравнении с МиГ-29, который является успешным. Кажется, достаточно разумно провести столь жёсткое различие между истребителями, разделёнными более чем сорока годами. Однако этот рассказ о существенном улучшении несколько усложняется множеством вариантов МиГ-29, выпущенных в предыдущие десятилетия. Например, многие элементы МиГ-35 можно проследить на тех или иных версиях МиГ-29, включая МиГ-29К.

В то же время автор называет МиГ-35 "весьма боеспособным российским самолётом, который показывает динамику развития аэрокосмической отрасли в России".

Но при этом следует констатировать, что автор материала – Марк Эпископос – прямо и однозначно так и не отвечает на свой же собственный вопрос по поводу МиГ-35 как "уничтожителя F-35 и F-22". Видимо, итоговая фраза о том, что самолёт весьма боеспособный, по мнению Эпископоса, сама собой даёт ответ на этот вопрос.

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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
КАБ-500
МиГ-29
МиГ-29К
МиГ-35
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Истребитель 5 поколения
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