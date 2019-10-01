В Индии спустили на воду стелс-фрегат нового типа

На верфи компании MDL в Мумбаи прошла торжественная церемония спуска на воду первого корабля проекта P-17A.

Как сообщает Warspot со ссылкой на портал navyrecognition.com, фрегат INS Nilgiri — головной корабль проекта P-17A (тип Nilgiri), который, в свою очередь, является усовершенствованной версией проекта P-17 (тип Shivalik). Всего планируется построить семь фрегатов проекта P-17A в дополнение к уже введенным в эксплуатацию трем кораблям типа Shivalik.

Ключевым отличием кораблей типа Nilgiri от Shivalik будет усовершенствованная РЛС, которая заменит сразу несколько типов антенн, используемых у предшественника. Это позволит снизить заметность кораблей. Кроме того, это первый корабль с 127-мм орудием, построенный для ВМС Индии (остальной флот вооружен пушками калибров 76 и 100 мм). Основой вооружения нового фрегата будут ракеты Barak 8 и BrahMos.

Фото: спуск на воду фрегата INS Nilgiri (navyrecognition.com)