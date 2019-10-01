Войти
01.10.2019
Российская газета

Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео

632
2
+3
Источник изображения: rg.ru

Подразделения саудовской армии, национальной гвардии и формирования президента Хади потерпели тяжелейшее поражение в граничащем с Йеменом административном округе Наджран.

На этот раз повстанцам-хуситам удалось уничтожить значительное количество бронетехники, захватить большое количество пленных.

Судя по видеоматериалам, появившимся в Сети, наибольшие потери приходятся на колесные бронированные машины канадского производства LAV-25. Эти двенадцатитонные машины имеют достаточно мощное для техники такого класса вооружение - 25-мм автоматические пушки и два 7,62-мм пулемета. С бронированием и маневренностью тоже нет проблем. Однако ничего не помогло. Экипажи просто бросили материальную часть и ретировались с поля боя.

Также захвачено полтора десятка бронеавтомобилей: иорданские KADDB Al-Wahsh, Spartan производства Объединенных Арабских Эмиратов, американские Oshkosh M-ATV.

Количество пикапов и грузовиков с различным вооружением и боеприпасами вообще не поддается подсчету.

Среди трофеев также видны тяжелые бульдозеры, 20-мм шестиствольные зенитные установки M163 Vulcan на шасси гусеничных бронетранспортеров М113.

Хуситы отбили у противника 120-мм минометы и хорватскую 128-мм многоствольную реактивную установку залпового огня RAK-12.

Это уже второе крупное фиаско Саудовской Аравии в сентябре. В середине месяца хуситские крылатые ракеты и беспилотники успешно атаковали объекты нефтяной промышленности, нанеся им существенный урон.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Канада
ОАЭ
Саудовская Аравия
США
Хорватия
Продукция
C-27J
LAV-25
M-ATV
M113 БТР
Компании
KADDB
Oshkosh
Проекты
Piranha
БПЛА
Похожие новости
19.06.2019
Хуситы показали уничтожение бронетехники саудовской коалиции из РПГ и ПТРК
13.02.2019
Полцарства за престиж
12.03.2015
Вооруженные Эмираты
18.02.2014
Саудовская Аравия готовится к большой войне
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
2 комментария
№1
01.10.2019 01:14
Если эти хуситы победят - что они будут делать - оккупировать Саудовскую Аравию? В чем их цель?
0
Сообщить
№2
01.10.2019 01:47
Цитата, BorSch сообщ. №1
их цель
тогда уж Где ваши корни (изя шниперсон)
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.10 10:41
  • 2
СМИ рассказали о "вселяющем ужас" свойстве ракет "Циркон"
  • 01.10 09:57
  • 1
Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео
  • 01.10 09:44
  • 2
Минобороны РФ сообщило о создании на востоке России новой бригады с системами ПВО С-300В4
  • 01.10 09:41
  • 2
Советский танк для ядерной войны: с 180-мм пушкой и экипажем в 2 человека
  • 01.10 08:38
  • 1
Бюджет на национальную оборону составит около 10 трлн рублей до 2022 года
  • 01.10 08:31
  • 2
В России могут появиться летающие батареи
  • 01.10 07:49
  • 1
Перевод ПВО-ПРО на новые военные рельсы - требование времени
  • 01.10 07:35
  • 3
Бывший владелец "Техносилы" испытал водно-плазменный двигатель в космосе
  • 01.10 06:52
  • 1
Путин пообещал помогать Абхазии в обеспечении безопасности
  • 01.10 06:50
  • 1
Парная охота
  • 01.10 05:50
  • 5
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
  • 01.10 03:31
  • 3
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 01.10 03:01
  • 2
"Россия потопит авианосец США": Китай обсуждает ракету П-700
  • 01.10 01:49
  • 2
Политика неприменения: каково будущее десанта
  • 01.10 01:47
  • 2
Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео