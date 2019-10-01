Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео

Подразделения саудовской армии, национальной гвардии и формирования президента Хади потерпели тяжелейшее поражение в граничащем с Йеменом административном округе Наджран.

Video shows dozens of SUVs, APCs & IFVs were seized or destroyed by #Houthis militias during the first phase of the operation #Nasrallah near the #Saudi-#Yemeni borders. pic.twitter.com/BophCabm2k — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) 29 СЃРµРЅС‚СЏР±СЂСЏ 2019 Рі.

На этот раз повстанцам-хуситам удалось уничтожить значительное количество бронетехники, захватить большое количество пленных.

Судя по видеоматериалам, появившимся в Сети, наибольшие потери приходятся на колесные бронированные машины канадского производства LAV-25. Эти двенадцатитонные машины имеют достаточно мощное для техники такого класса вооружение - 25-мм автоматические пушки и два 7,62-мм пулемета. С бронированием и маневренностью тоже нет проблем. Однако ничего не помогло. Экипажи просто бросили материальную часть и ретировались с поля боя.

Также захвачено полтора десятка бронеавтомобилей: иорданские KADDB Al-Wahsh, Spartan производства Объединенных Арабских Эмиратов, американские Oshkosh M-ATV.

Количество пикапов и грузовиков с различным вооружением и боеприпасами вообще не поддается подсчету.

Среди трофеев также видны тяжелые бульдозеры, 20-мм шестиствольные зенитные установки M163 Vulcan на шасси гусеничных бронетранспортеров М113.

Хуситы отбили у противника 120-мм минометы и хорватскую 128-мм многоствольную реактивную установку залпового огня RAK-12.

Это уже второе крупное фиаско Саудовской Аравии в сентябре. В середине месяца хуситские крылатые ракеты и беспилотники успешно атаковали объекты нефтяной промышленности, нанеся им существенный урон.

Streit Group Typhoon Spartan 4x4 APCs pic.twitter.com/xQ5R6ZypBA — Mohamed Mansour рџ‡Єрџ‡¬ (@Mansourtalk) 29 СЃРµРЅС‚СЏР±СЂСЏ 2019 Рі.

Алексей Брусилов