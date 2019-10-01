Назло Илону Маску: зачем Роскосмосу новый корабль?

В РФ создадут новый космический корабль для конкуренции с Маском

Роскосмос намерен доверить частникам разработку нового транспортного корабля. Планируется, что такой корабль станет конкурентом кораблю Илона Маска, однако эксперты сомневаются, будет ли спрос на аппарат.

Российская частная компания "Международные транспортные космические системы" (МТКС) собирается разработать недорогой транспортный корабль, который сможет доставлять грузы на Международную космическую станцию и возвращать их на Землю. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на саму компанию. В настоящее время у России нет многоразовых космических кораблей.

"Многоразовый грузовой корабль будет создаваться в тесной кооперации с предприятиями госкорпораций Роскосмос, Росатом и Ростех", - сказали в МТКС. Корабль получит имя "Арго" в честь судна, на котором в поисках Золотого руна по древнегреческой мифологии отправились аргонавты.

Корабль будет состоять из многоразового возвращаемого аппарата,

способного доставлять до двух тонн груза на МКС и возвращать до одной тонны груза, а также одноразового двигательного отсека.

Планируется, что назначенный ресурс корабля составит 20 циклов запусков и посадок. Корпус корабля планируется собирать из композитных материалов, для чего планируется построить сборочно-производственный комплекс. В качестве возможных площадок рассматриваются территории в Казахстане, Воронеже и Подмосковье. Стоимость цикла использования корабля, включающего изготовление в расчете на количество использований, работы по подготовке к запуску, эксплуатацию в полете, посадку и подготовку к новому предполетному циклу, составит около 11,5 миллиона долларов.

Компания "Международные транспортные космические системы" организована выходцами из S7 Space. Известно, что разработкой нового корабля будут руководить Николай Брюханов - ранее генконструктор разрабатываемого Роскосмосом корабля "Федерация", переименованного недавно в "Орла".

После увольнения из Ракетно-космической корпорации "Энергия" Брюханов ушел в S7 Space, но после смены руководства покинул эту компанию. Вместе с ним в новую компанию из S7 Space перешли и назначенные на должности председателя совета директоров Сергей Сопов и гендиректора компании Дмитрий Кахно.

Критически относится к планам Роскосмоса Иван Моисеев, научный руководитель Института космической политики.

"Это - презентация того, чего никогда не будет. Ведь S7 и после покупки платформы "Морской старт" ничего сделано не было, кроме презентации, - пояснил он "Газете.Ru". - Первый вопрос - а кому нужен этот корабль? Во-первых, он не нужен нам, поскольку у нас есть корабль "Прогресс", и даже наш последний разрабатываемый корабль "Союз" вместо груза возил на МКС бесполезную тяжелую игрушку. В принципе американский сегмент МКС развивается, и можно надеяться, что там возрастет грузопоток, но ведь для этого уже есть как минимум два корабля.

Так что на него просто не будет спроса".

В настоящее время США доставляют свои грузы на МКС при помощи кораблей Dragon разработки частной компании SpaceX и Cygnus разработки компании Orbital Sciences Corporation.

Помимо России и США грузы на МКС доставляет Япония. Так, накануне японский корабль HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8") успешно состыковался с МКС, доставив на станцию более четырех тонн груза.

Летные испытания нового российского корабля планируется начать уже в 2023 году его запуском без груза. По предложению Роскосмоса должен быть проработан вариант начала летных испытаний корабля на ракете "Союз-2.1б", а с 2026 года начать регулярные запуски к МКС с использованием разрабатываемой госкорпорацией новой ракеты "Союз-5". При этом применение более грузоподъемного носителя позволит дополнительно доставлять на МКС до 3,5 тонны груза в негерметичном отсеке.

Всего для транспортного обеспечения МКС планируется построить три корабля. Их возможностей должно хватить до 2036-го года.

Скептически отнесся эксперт к перспективе производить новый корабль по более низкой, чем у конкурентов, цене. "Откуда они знают, сколько он будет стоить? Нарисовали корабль, нарисовали цену, а такие проекты всегда выходят дороже, - пояснил Моисеев, оценив разработку такого корабля примерно в миллиард долларов. - При этом миллиард долларов - это оценка для РКК "Энергия", которая имеет опыт создания подобных кораблей, и всю инфраструктуру - станки, цеха и прочее. А тут за корабль берется система, которая такой космической инфраструктуры не имеет".

Запланированное использование новых кораблей до 2036 года поднимает вопрос о перспективах продолжения службы МКС, чье гарантированное пребывание на орбите согласовано межгосударственными договорами лишь до 2024 года. "Тогда кто-то должен позаботиться о том, чтобы МКС просуществовала до 2036 года. Это возможно, однако для этого нам надо вложить куда большие деньги, чтобы заменить наш модуль "Заря", который до 2036 года точно не дотянет", - резюмировал Моисеев.

Отдел "Наука"