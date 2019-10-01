Минобороны РФ усилило свою военную орбитальную группировку спутником нового поколения

Ракета-носитель "Союз-2.1б" доставила аппарат "Космос-2541" в околоземное пространство

В космическом пространстве появился еще один новейший спутник Министерства обороны России, о его запуске 26 сентября сообщило военное ведомство. С пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б", разгонный блок "Фрегат" которой в штатном порядке отделился от третьей ступени ракеты и, включив собственную двигательную установку, доставил спутник на целевую орбиту, информировал ТАСС. Аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2541".

Минобороны сообщило: "Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил".

С аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь и бортовые системы работают нормально. Искусственные объекты, находящиеся в космосе на высоте от 120 км до 50 тыс. км, фиксируются в единой информационной базе данных – Главном каталоге космических объектов российской системы контроля космического пространства. Сопровождение осуществляют средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

Intrfax.ru со ссылкой на специализированный сайт Spaceflightnow сообщил, что это третий по счету аппарат Единой космической системы (ЕКС), или "Тундра", предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. Ранее в 2015 году Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) пополнилась ЕКС-1 "Космос-2510" и в 2017 году ЕКС-2 "Космос-2518".

В перспективе до 2022 года СПРН будет состоять из 10 аппаратов "Тундра", которые заменят спутники системы "Око", по сравнению с которыми они способны отслеживать не только запуски баллистических ракет с земной и водной поверхности, но и определять параметры баллистической траектории и вероятные районы поражения. Сигнал о необходимости нанесения ответно-встречного удара противнику передает система боевого управления, расположенная на бору новых аппаратов, а Центральный командный пункт СПНР, расположенный в Серпухове-15, осуществляет контроль и управление спутниками, которые следят за пусками стратегических ракет и ядерными испытаниями. Основной задачей СПРН определено обнаружение с высокой достоверностью ракетного нападения на Российскую Федерацию и государства СНГ и выдача на командные пункты предупреждения о старте баллистических ракет, ракетном нападении, информации о государстве-агрессоре, атакуемых районах, времени до прибытия боевых блоков баллистических ракет и масштабе ракетного удара с характеристиками, достаточными для принятия решений высшими звеньями управления государства и Вооруженных Сил РФ, сообщается на сайте Минобороны России.

Ирина Дронина