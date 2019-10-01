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01.10.2019
Военное обозрение

Появились фото Су-57 с неизвестным подвесным контейнером

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В сети обсуждаются фотографии, сделанные Вадимом Савицким и размещённые на ресурсах RussianPlanes.net и Airforce.ru. На фото изображён в полёте российский истребитель пятого поколения Су-57.

Источник изображения: Вадим Савицкий, Александр Мартынов

Фото: airforce.ru/Вадим Савицкий

Особое внимание к себе Су-57 привлёк тем, что полёт он осуществляет с подвесным контейнером, о номенклатуре которого на данный момент официально ничего не сообщается. Вероятно, речь идёт о подвесном контейнере целеуказания. Но неизвестный контейнер отличается от штатного оптико-электронного комплекса 101КС-Н. Контейнер, как и 101КС-Н, крепится на подвеске под левым крылом истребителя Су-57 (под воздухозаборником). Просматриваются отличия в расположении оптических элементов подвесного контейнера. Так, фронтальная оптика на изделии находится за металлическим выступом.

Источник изображения: Вадим Савицкий, Александр Мартынов

Ранее в сети публиковалось фото Су-57 в полёте с 101КС-Н.

Источник изображения: Вадим Савицкий, Александр Мартынов

Фото: Стрижи.ru/Александр Мартынов

Внешний модуль 101КС принадлежит к классу квантовых оптических локационных систем. Система в сравнении с аналогом для истребителей Су-30 и Су-35 имеет меньшую массу, оптика может в определённой степени менять положение с помощью электрического привода. На фото к материалу оптика на контейнере, судя по всему, зафиксирована, при этом система имеет дополнительные оптико-электронные элементы.

Квантовая оптическая локационная система устойчива к электромагнитному воздействию в виде наводимых противником помех. Она позволяет работать в нескольких (трёх каналах), включая инфракрасный диапазон.

Эксперты предполагают, что на фото Вадима Савицкого - возможно, модификация оптической локационной системы, разработка которой осуществлялась (осуществляется) в рамках опытно-конструкторских работ "Атолл".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
101КС Атолл
ПАК ФА
Су-30
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
01.10.2019 01:17
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