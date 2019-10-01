Путин пообещал помогать Абхазии в обеспечении безопасности

Абхазская армия давно нуждается в обновлении.

Президент Владимир Путин поздравил абхазского лидера Рауля Хаджимбу с Днем Победы и Независимости республики, подчеркнув, что Москва продолжит помогать Абхазии в обеспечении национальной безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России направил поздравительную телеграмму президенту республики Абхазия Раулю Хаджимбе по случаю национального праздника – Дня Победы и Независимости.

"Путин подтвердил, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Он также отметил динамичное развитие отношений между Россией и Абхазией на основе принципов союзничества и стратегического партнерства.

Ранее в сентябре Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией модернизации Вооруженных сил Абхазии.

Алина Назарова