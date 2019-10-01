Путин пообещал помогать Абхазии в обеспечении безопасности
Президент Владимир Путин поздравил абхазского лидера Рауля Хаджимбу с Днем Победы и Независимости республики, подчеркнув, что Москва продолжит помогать Абхазии в обеспечении национальной безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.
Президент России направил поздравительную телеграмму президенту республики Абхазия Раулю Хаджимбе по случаю национального праздника – Дня Победы и Независимости.
"Путин подтвердил, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития", – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Он также отметил динамичное развитие отношений между Россией и Абхазией на основе принципов союзничества и стратегического партнерства.
Ранее в сентябре Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией модернизации Вооруженных сил Абхазии.
Алина Назарова
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Путин подтвердил, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития",А что Россия от этих затрат получит?
-Бесплатную аренду территории на 49лет под военную базу?
- Территорию бесплатно под строительство санаториев для Минобороны?
Как всегда НИЧЕГО !!!!
Только нагловатого соседа " барчука" привыкшего все получать по-халяве..