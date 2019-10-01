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01.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Путин пообещал помогать Абхазии в обеспечении безопасности

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Абхазская армия давно нуждается в обновлении
Абхазская армия давно нуждается в обновлении.
Источник изображения: mdapsny.org

Президент Владимир Путин поздравил абхазского лидера Рауля Хаджимбу с Днем Победы и Независимости республики, подчеркнув, что Москва продолжит помогать Абхазии в обеспечении национальной безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России направил поздравительную телеграмму президенту республики Абхазия Раулю Хаджимбе по случаю национального праздника – Дня Победы и Независимости.

"Путин подтвердил, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Он также отметил динамичное развитие отношений между Россией и Абхазией на основе принципов союзничества и стратегического партнерства.

Ранее в сентябре Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией модернизации Вооруженных сил Абхазии.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
01.10.2019 06:52
Цитата, q
Путин подтвердил, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития",
А что Россия от этих затрат получит?
-Бесплатную аренду территории на 49лет под военную базу?
- Территорию бесплатно под строительство санаториев для Минобороны?

Как всегда НИЧЕГО !!!!
Только нагловатого соседа " барчука" привыкшего все получать по-халяве..
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