Тральщик из стеклопластика "Владимир Емельянов" отправился на заводские ходовые испытания

Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов" покинул причал Средне-Невского судостроительного завода и взял курс на Финский залив, где в ближайшее время должен приступить к выполнению заводских ходовых испытаний.

Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на сообщение предприятия.

Программа испытаний рассчитана на полтора месяца, за которые корабелы и экипаж новейшего тральщика должны проверить работу основных систем и механизмов корабля в реальных условиях морского перехода. После ходовых испытаний, сдаточная команда и экипаж тральщика приступят к государственным испытаниям.

Год назад второй серийный стеклопластиковый тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" был торжественно спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.