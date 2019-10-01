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01.10.2019
Военно-промышленный курьер

Тральщик из стеклопластика "Владимир Емельянов" отправился на заводские ходовые испытания

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Источник изображения: vpk-news.ru

Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов" покинул причал Средне-Невского судостроительного завода и взял курс на Финский залив, где в ближайшее время должен приступить к выполнению заводских ходовых испытаний.

Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на сообщение предприятия.

Программа испытаний рассчитана на полтора месяца, за которые корабелы и экипаж новейшего тральщика должны проверить работу основных систем и механизмов корабля в реальных условиях морского перехода. После ходовых испытаний, сдаточная команда и экипаж тральщика приступят к государственным испытаниям.

Год назад второй серийный стеклопластиковый тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" был торжественно спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Продукция
Владимир Емельянов
Иван Антонов
Компании
СНСЗ
Проекты
пр. 12700
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