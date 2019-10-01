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01.10.2019
Военно-промышленный курьер

В "резерв армейской разведки" набирают девушек

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Источник изображения: vpk-news.ru

Особенность программы заключается в том, что военнослужащие осваивают боевые навыки, не свойственные их армейской специальности. Особое внимание уделяется подготовке женщин-офицеров. 

Девушки наравне с мужчинами совершают марши, преодолевают естественные преграды и ведут огонь по "противнику". Как отмечают эксперты, цель эксперимента Минобороны заключается в расширении профессионального потенциала офицеров, которые могут составить резерв армейской разведки.

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