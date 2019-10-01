В "резерв армейской разведки" набирают девушек

Особенность программы заключается в том, что военнослужащие осваивают боевые навыки, не свойственные их армейской специальности. Особое внимание уделяется подготовке женщин-офицеров.

Девушки наравне с мужчинами совершают марши, преодолевают естественные преграды и ведут огонь по "противнику". Как отмечают эксперты, цель эксперимента Минобороны заключается в расширении профессионального потенциала офицеров, которые могут составить резерв армейской разведки.