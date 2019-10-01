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01.10.2019
Российская газета

Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео

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Впервые обнародовано видео, демонстрирующее возможности новейших парашютных систем России.


Программа "Приемка" телеканала "Звезда" рассказала об уникальных российских парашютах.

Пожалуй, главный "герой" передачи это робот-парашют. Если точнее автоматизированная система, которая управляет полетом парашюта-крыла без вмешательства человека.

На испытаниях продемонстрировали, как специальный блок, в зависимости от того, куда нужно спланировать, подтягивает левую или правую клеванту.

Как пояснил главный конструктор ивановского парашютного завода "Полет" Алексей Козин, эта система может доставить груз массой до 200 килограммов.

Десантирование она сопосбна совершить с высоты 8000 метров на скорости от 140 до 350 километров в час. Отклонение от указанной точки при приземлении - не более ста метров.

Пользуется  робот координатами ГЛОНАСС. При десантировании грузов на обычных куполообразных парашютах о такой точности даже и речи быть не может.

Также в программе впервые продемонстрировали испытания  парашюта повышенной точности для спецподразделений. Он также имеет форму крыла, что позволят человеку корректировать планирование и в случае необходимости пролететь в штиль до 30 километров, а при попутном ветре до 60.

Специально для "Приемки" сотрудник спецподразделения пошел на рискованный эксперимент. Он десантировался в полной выкладке на крышу здания. Малейшая ошибка здесь могла бы обернуться гибелью. Но парашютист точно приземлился в обозначенный квадрат.

Эта парашют позволяет прыгать с небывалой высоты - 8000 метров. Пока максимальный порог в российской армии - 4000 метров.

Сейчас эта разработка проходит испытания в ФСО.

Еще одна премьера этой программы - парашют позволяющий десантироваться человеку вместе с грузовым контейнером весом до 50 килограммов.

В нем может находится находиться 52-миллиметровый миномет с двумя ящиками мин, ПТУР "Корнет" и даже водолазный буксировщик.


Олег Корякин

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Россия
Продукция
Корнет
Проекты
ГЛОНАСС
Робот
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1 комментарий
№1
01.10.2019 09:57
Цитата, q
Как пояснил главный конструктор ивановского парашютного завода "Полет" Алексей Козин, эта система может доставить груз массой до 200 килограммов.

Десантирование она сопосбна совершить с высоты 8000 метров на скорости от 140 до 350 километров в час. Отклонение от указанной точки при приземлении - не более ста метров.
Мечта диверсанта.
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