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01.10.2019
Российская газета

Сухопутные войска РФ пересадят на электромобили

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Источник изображения: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Подразделения российской армии могут получить на вооружение технику с гибридными силовыми установками и электрической трансмиссией. Электромобили обеспечат скрытное и бесшумное выдвижение военнослужащих на огневые позиции.

Вопрос о новых образцах вооружения и использования накопителей энергии высокой емкости прорабатывается командованием Сухопутных войск РФ.

Как заявил газете "Красная Звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, новые технологии позволят на порядок увеличить энергетику машин, расширить возможности по компоновке техники и обитаемости экипажа. Появится также возможность обеспечить применение новых средств защиты, современного и перспективного вооружения.

"Появление данных перспективных образцов позволит выполнять поставленные задачи в различных условиях, адаптироваться к динамике изменения внешних факторов, а также значительно повысить автономность действий войск", - заявил генерал армии.

Отметим, что в мае военная автоинспекция Москвы получила первые два электрических мотоцикла "ИЖ-Пульсар". Кроме экологической безопасности и низкого уровня шума электромотоциклы обладают низкими эксплуатационными издержками. Стоимость 100 километров пути "Иж-Пульсар" обойдется от 13 до 36 рублей, в то время как бензиновый аналог - 236 рублей. Без подзарядки электромотоцикл может проехать порядка 150 километров, а время полного наполнения его аккумуляторных батарей составляет около полутора часов. Электромотоцикл развивает максимальную скорость до 100 км/ч при запасе хода до 150 километров.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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