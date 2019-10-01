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01.10.2019
Российская газета

Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ

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Источник изображения: rg.ru

Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября. Кадры сняты камерами видеонаблюдения, размещенными на территории предприятия и вокруг него. Можно заметить ракеты, врезающиеся в резервуары, после чего на заводе начались обширные пожары.

Крупнейший в мире завод по первичной переработке нефти в Абкайке и нефтеперерабатывающее предприятие на месторождении Хурайс были атакованы 14 сентября около 4 часов по местному времени. Воздушный налет был организован двумя волнами: в первой шли малоразмерные беспилотники-камикадзе - они должны были отвлечь на себя внимание ПВО, во второй - крылатые ракеты. Охранявшие предприятие системы ПВО: американские ЗРК Patriot, швейцарские ракетные комплексы Skyguard и французские Crotale не отреагировали на низколетящие цели. Зато прилетевшие ракеты поразили цели с поразительной точностью - американская разведка насчитала на спутниковых снимках по меньшей мере 17 прямых попаданий. После атаки нефтедобыча Саудовской Аравии упала вдвое, цена на нефть подскочила, а военные специалисты заговорили о новом, дешевом и эффективном средстве влиять на глобальную экономику.

В Израиле, в частности, заявили, что зенитные системы были неверно ориентированы, да и просто не подходили для отражения такой атаки. "Там не нужно ничего необычного. Российская система SA-22 "Панцирь" с 30-миллиметровыми пушками, ракетами и инфракрасными датчиками вполне подойдет", - считает экс-глава противоракетной обороны Израиля Узи Рубин. У "Панцирей" есть большой опыт по отражению атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. За два года в окрестностях базы сбито и обезврежено средствами РЭБ более сотни дронов, сообщили в Минобороны РФ.


Антон Валагин

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