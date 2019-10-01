Укомплектованность военнослужащих СВ боевой экипировкой "Ратник" превышает 70 проц.

ЦАМТО, 30 сентября. Укомплектованность военнослужащих СВ боевой экипировкой "Ратник" уже превышает 70 проц., заявил в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

По его словам, "применение экипировки "Ратник" позволяет увеличить боевые возможности каждого пехотинца в два раза. Улучшена кучность стрельбы в 1,6 раза, увеличена дальность обнаружения целей ночью и в условиях ограниченной видимости в 1,5 раза".

О.Салюков отметил, что "комплект боевой экипировки второго поколения "Ратник", поставляемый в войска с 2015 года, включает в себя функционально и конструктивно объединенные элементы систем поражения, управления, защиты, жизнеобеспечения и энергообеспечения".

"Главное командование Сухопутных войск ведет активную работу по совершенствованию и модернизации существующих и созданию новых образцов стрелкового вооружения и средств индивидуальной бронезащиты военнослужащих, оптико-электронных средств прицеливания и разведки, сопряженных с современной системой управления. В настоящее время спланированы работы по созданию нового комплекта боевой экипировки третьего поколения", – подчеркнул в интервью "Красной звезде" О.Салюков.

Полностью интервью генерала армии Олега Салюкова опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".