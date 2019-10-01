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01.10.2019
ЦАМТО

Олег Салюков: военные роботы в современных условиях позволяют минимизировать боевые потери

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Была информация, что боевой робот "Нерехта" испытали в Сирии.
Была информация, что боевой робот "Нерехта" испытали в Сирии.
Источник изображения: Сергей Михеев.

ЦАМТО, 30 сентября. Военные роботы в современных условиях позволяют минимизировать боевые потери и максимизировать эффективность выполнения задач, заявил в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий СВ генерал армии Олег Салюков.

По его словам, "использование робототехники связано с выполнением как боевых задач, так и задач всестороннего обеспечения. В организационной структуре войск в общевойсковых соединениях уже предусмотрено создание штатных отдельных подразделений, оснащенных робототехническими комплексами".

О.Салюков отметил, что "в настоящее время в Сухопутных войсках широко используются комплексы для ведения радиационной разведки местности и транспортировки радиоизлучающих предметов, дистанционно управляемые бульдозеры и ряд других специальных платформ".

В интервью "Красной звезде" О.Салюков сообщил, что "в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации с 2017 года в целях создания комплекта робототехнических комплексов для штурмовых подразделений в рамках государственного оборонного заказа проводятся опытно-конструкторские работы по созданию тяжелого и среднего боевых робототехнических комплексов".

Кроме того, по его словам, "прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости, уже получен определенный задел в этом направлении".

"Практическая реализация применения данных технических решений позволит на порядок увеличить энергетику машин, расширить возможности по компоновке образцов и обитаемости экипажа, обеспечить применение современного и перспективного вооружения, а также новых средств защиты. При этом за счет движения на электрической тяге будет обеспечено скрытное бесшумное выдвижение на огневые позиции", – подчеркнул О.Салюков.

"Появление данных перспективных образцов позволит выполнять поставленные задачи в различных условиях, адаптироваться к динамике изменения внешних факторов, а также значительно повысить автономность действий войск" – резюмировал главнокомандующий Сухопутными войсками.

Полностью интервью генерала армии Олега Салюкова опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".

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