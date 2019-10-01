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01.10.2019
ЦАМТО

В ЧВВМУ состоялась Всероссийская конференция по проблемам развития и эксплуатации морской техники

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Владимирский собор в Севастополе
Владимирский собор в Севастополе.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

ЦАМТО, 30 сентября. В Черноморском высшем военно-морском ордена Красной звезды училище им. П.С.Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе завершила свою работу IV Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского, специального вооружения и морской техники".

В форуме приняли участие представители конструкторских бюро, научно-производственных комплексов, исследовательских институтов и учебных заведений, занимающихся вопросами разработки и применения различных видов вооружений для ВМФ России.

Первое пленарное заседание конференции открыл начальник ЧВВМУ, кандидат военных наук, доцент, контр-адмирал Александр Гринкевич, который отметил, что целью конференции является обмен опытом и определение основных направлений развития и совершенствования процесса применения и эксплуатации корабельных вооружений.

В течение трех дней участники конференции провели совместное заседание представителей изобретательского и научного сообщества, предприятий ОПК, специализирующихся на технике для ВМФ, а также круглые столы, в ходе которых обсуждались проблемы разработки тренажерных средств для подготовки боевых расчетов комплексов вооружения, военной и специальной техники ВМФ и систем управления робототехническими системами военного назначения.

В ходе секционных заседаний были обсуждены актуальные проблемы развития и совершенствования боевого применения и эксплуатации корабельного ракетного и артиллерийского вооружения; безопасной эксплуатации, развития и совершенствования специального вооружения ВМФ; состояния и развития береговых ракетно-артиллерийских войск; развития и совершенствования водолазной и специальной морской техники; живучести кораблей и безопасности на море, развития и совершенствования радиотехнического вооружения; развития и совершенствования комплексов с беспилотными летательными аппаратами в интересах ВМФ и другие специальные вопросы.

Конференция прошла в Севастополе с 24 по 28 сентября, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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