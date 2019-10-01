Китай покажет на параде новую ракету, способную достичь США

Парад вооруженных сил КНР предложит зрителям редкую картину ее быстро развивающегося военного арсенала. Эта демонстрация, возможно, покажет миру и ракету, оснащённую ядерной боеголовкой, которая имеет возможность достичь Америки за 30 минут, пишет британская The Independent.

Источник изображения: armscontrol.org

Dongfeng 41 является одним из образцов новейшего вооружения, которое, по предположению китайской прессы, может быть представлено во время торжества, посвященного семидесятилетию установления в стране власти Компартии. Также будут показаны дрон, способный преодолевать скорость звука, и роботизированная подводная лодка. Подобная демонстрация силы подчеркнет тягу Пекина усилить заявку на Тайвань, Южно-Китайское море и другие спорные территории, бросив вызов Соединённым Штатам как главной доминирующей силе региона.

Во вторник в параде примут участие 15 тысяч военнослужащих и сотни единиц военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны КНР генерал-майор Цай Чжицзюнь.

Возможность проецировать силу становится все более актуальной для китайских лидеров, которые хотят контролировать морские пути и акватории, на которые также претендуют Япония, Южная Корея, Вьетнам, Филиппины и другие страны.

Китай уже получил […] ресурсы, которые могут достать потенциальных противников по всему миру

– говорится в уведомлении Агентства военной разведки США, опубликованном в этом январе.

Источник изображения: armscontrol.org

Имперская мощь

Как отмечается в статье The Independent, в прошлом году расходы НОАК подскочили на 5 процентов до 250 млрд. долларов, что примерно в 10 раз выше уровня 1994 года. Но Соединенные Штаты всё ещё значительно опережают противника, достигая планки в 750 миллиардов долларов.

Никаких подробностей по Dongfeng 41 не имеется, но Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне полагает, что у нее может быть рекордная дальность свыше 15 тысяч км. Аналитики также утверждают, что подобного рода носитель способен достичь Штатов за полчаса, неся 10 боеголовок. Предшествующая китайская ракета Dongfeng 31 имела дальность более 11 тыс. км, что делало для неё доступной большую часть континентальной американской территории.

Китай имеет около 280 ядерных боеголовок, по сравнению с 6450 зарядами у США или 6850 – у России (официальная статистика). Пекин заявляет, что хочет поддерживать конфигурацию "минимального надежного сдерживания", но не будет первым, кто применит атомное оружие в конфронтации. Мобильные пусковые установки, как утверждается, "затруднили бы нанесение первого удара любому потенциальному противнику".