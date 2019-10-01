Создатель немецкой РЛС опровергает "невидимость" F-35

Немецкая компания создала радиолокационную станцию, работа которой опровергла усиленно пропагандируемую "невидимость" F-35. Правда, для этого пришлось устроить настоящую охоту на новейший американский боевой самолет.

Источник изображения: topwar.ru

Игра в "кошки – мышки"

Фирма Hensoldt изготовила пассивный радар TwInvis, который фиксирует местоположение воздушных судов. Благодаря тому, что от данного оборудования не исходит излучение, оно остается скрытым для сторонних глаз, при этом высвечивая интересующие объекты.

С помощью новой РЛС производитель решил засечь полет F-35. Тем более, что представился удобный случай – двое "невидимок" прибывали из Аризоны на Берлинское авиашоу, проходившее в апреле 2018 года. Для более точной фиксации радар использовал мощность сигналов польских FM-излучателей, вещающих вглубь Германии. Однако американские истребители так и не поднялись в воздух на обозначенной выставке, зато были "пойманы" выполнявшие полеты "Еврофайтеры".

Как выясняется, тогда Hensoldt перебазировала РЛС со складной антенной (помещающуюся в фургон или внедорожник) на новую площадку, находящуюся в 150 км от Берлина. Оборудование было размещено среди лошадей, на ферме с пони, недалеко от аэропорта. Как пояснил один из очевидцев, "кто-то с берлинского авиасалона появился и пребывал здесь два или три дня". При этом "агентурой" фиксировался каждый шаг F-35 в преддверии их полета.

Источник изображения: topwar.ru

Пример размещения TwInvis

Западня для F-35

Как только самолеты оказались в воздухе, радар приступил к их отслеживанию. Сбор данных осуществлялся на основе сигналов от транспондеров ADS-B. Так называемыми линзами Люнеберга машины оснащаются для того, чтобы их передвижение могли фиксировать наземные службы. Взлетевшие F-35 как раз были ими снаряжены.

Однако, как уверяет производитель, РЛС способна обнаруживать цели независимо от того, установлены ли на них радиолокационные отражатели. Как утверждают в Hensoldt, РЛС, функционирующая в пассивном режиме, работает в ином спектре, что делает присутствие (или отсутствие) указанных линз неважным.

Немецкие военные уже оценили новое творение. Бундесвер в настоящее время рассматривает созданный компанией пассивный радар в качестве технологии, способной существенно расширить боевые возможности войск, в частности, – в деле противовоздушной обороны. Прошлой осенью на юге Германии осуществлялось масштабное тестирование системы, фиксировавшей весь поток воздушных судов.

Более того, были внесены существенные корректировки в программу создания нового боевого самолета, в которой участвуют ФРГ, Франция и Испания.

Стелс, который мы знали, потерял свой блеск

- пишет в этой связи издание c4isrnet.