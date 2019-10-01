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01.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Посольство РФ в Осло заявило о грубой провокации про российский спецназ

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Источник изображения: Лев Федосеев/ТАСС

Российское посольство в Осло назвало грубой провокацией статью норвежского интернет-издания AldriMer, согласно которой на территории королевства якобы действует российский спецназ.

"Изложенная в статье AldriMer.no 27 сентября 2019 года информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать ее иначе как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России", – говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

В посольстве не исключили, что "данный вброс является неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с "российской угрозой" в преддверии представления в октябре оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития вооруженных сил".

"Считаем подобные методы не соответствующими журналистской этике", – подчеркнули в посольстве.

Ранее посвященное вопросам обороны и безопасности Скандинавии независимое издание AldriMer со ссылкой на четыре источника в разведывательных службах Норвегии и ее союзников по НАТО сообщило, что бойцов российского спецназа якобы заметили на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии.

Издание, ссылаясь на снимки, сделанные американскими самолетами-разведчиками, сообщало, что российские спецназовцы разведывали местность и изучали важные объекты инфраструктуры. "Появление спецназовцев" в Осло связали с российскими военными учениями в Баренцевом море, в ходе которых Северный флот России приблизился к Шпицбергену.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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