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01.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Саудовский принц объяснил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ

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Источник изображения: Dennis Van Tine/imago-images.de/Global Look Press

Наследный принц и глава минобороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS рассказал, почему противовоздушная оборона королевства не смогла отразить атаки дронов на нефтяные объекты.

В частности, принц заявил, что "Саудовская Аравия размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа". Поэтому, по его словам, "существуют угрозы со всех сторон" и "трудно охватить все полностью", передает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал CBS.

Кроме того, наследный принц отметил, что американские ракетные системы Patriot и Hawk, находящиеся на вооружении Саудовской Аравии, не предназначены для уничтожения беспилотников.

При этом Аль Сауд назвал атаку на НПЗ "глупостью", подчеркнув, что "только полный дурак будет пытаться помешать экспорту нефти, обеспечивающего 5% мирового рынка".

Ранее в Израиле предположили, что средства ПВО Саудовской Аравии не смогли отразить атаку беспилотников, потому что американские ЗРК Patriot отслеживали цели исключительно над горизонтом. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, по оценке российских экспертов, израильские коллеги выгораживают американские ЗРК – при том, что саудиты могли бы отбить атаку с помощью других комплексов, которые доказали свою эффективность, защищая российскую базу Хмеймим.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. При этом США сочли военные действия пропорциональным ответом на удар по саудовским НПЗ.



Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Израиль
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
НПЗ
Проекты
БПЛА
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