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01.10.2019
Военно-промышленный курьер

Новый ледокол обеспечит круглогодичную работу замерзающих портов Дальнего Востока

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ленинградский судостроительный завод "Пела" построит к 2024 году ледокол мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7, компания выиграла соответствующий конкурс ФГУП "Росморпорт". Об этом сообщила пресс-служба "Росморпорта".

Ледокол будет построен в соответствии с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна. Стоимость работ по контракту составит 7,54 млрд рублей.

Новый ледокол планируется построить на основе проекта 21900М и эскизного проекта ледокола, разработанного АО КБ "Вымпел". В 2012-2016 годах на Выборгском судостроительном заводе были построены три линейных дизель-электрических ледокола "Владивосток", "Мурманск" и "Новороссийск" проекта 21900М мощностью 18 МВт. Ледоколы хорошо зарекомендовали себя в период эксплуатации в различных условиях, в том числе в арктических морях.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
21900
21900М
Арктика
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