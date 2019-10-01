В России могут появиться летающие батареи

Россия собирается переоборудовать Ан-12 в тяжеловооруженный самолет, похожий на американский АС-130. Однако возраст этого самолета превышает 40 лет, к тому же он может быть оснащен только 57-мм пушками.

Об использовании оружия более крупного калибра, например, 105-мм гаубицы, установленной на АС-130, не может идти и речи - самолет просто развалится в воздухе, пишет китайское издание "Сина".

В России давно не проявляли интерес к тяжеловооруженным самолетам, но для продолжения военных действий в Сирии приходится отвечать на новые вызовы.

Тяжеловооруженный самолет начал использоваться во время войны во Вьетнаме в качестве вспомогательного самолета. США добавили к транспортному самолету пулемет и пушку, а также ракету с управляемым снарядом. Таким образом, они смогли поражать огнем вооруженные группы на земле. Можно сказать, что это асимметричное оружие, обладающее превосходством в воздухе. Поскольку такой самолет сделан на основе транспортного самолета, по таким характеристикам, как маневренность или защищенность, он все равно не сможет укрыться от атаки передового зенитного оружия или другого боевого самолета.

Однако 105-мм гаубица, используемая в американском AC-130, имеет большой радиус действия и может атаковать дальше, чем переносной зенитно-ракетный комплекс, поэтому самолет может справиться с нерегулярными вооруженными формированиями, не подвергаясь угрозе. Пока неизвестно, какая именно 57-мм пушка будет установлена на Ан-12. Однако дальнобойность существующих 57-мм пушек одинакова, а эффективная дальность стрельбы достигает восьми километров и более. Поэтому неважно, американская 105-мм гаубица или российская 57-мм пушка - точность стрельбы и коэффициент попаданий в цель примерно одинаковый высокий. Эти показатели крайне важны для выживаемости тяжеловооруженного самолета.

Вопрос в том, почему Россия не использует крупнокалиберные пушки, такие как в AC-130, а оснащает самолет 57-мм пушкой?

Однако самая большая проблема в России - это база, на основе которой строится новый боевой самолет. Российские военные предприятия объявили, что в качестве обновленной базы послужит самолет Ан-12. Она основана на старом транспортном самолете среднего размера, который был снят с производства в 1974 году. Всего за всю историю было произведено чуть больше 1200 самолетов, не считая китайского аналога "Ша'аньси Ю-8" (Shaanxi Y-8). Хотя Ан-12 в прошлом был сопоставим с С-130, он не претерпел значительных изменений за последние годы, и его корпус также достаточно устарел. Ан-12 используется как основа для нового боевого самолета, но он годится лишь для модернизации старых самолетов.

Самым большим требованием к тяжеловооруженному самолету является стабильность полета на малых высотах и на малых скоростях, поэтому больше всего подходят четырехдвигательные турбовинтовые самолеты Ан-12 и С-130. Американский C-130 не переставал совершенствоваться в течение многих лет, последние версии этого летательного аппарата до сих пор находятся на службе ВВС США. Поэтому база американского боевого самолета относительно новая.

В СССР после 1970-х годов подразделения армии, где использовались тактические военно-транспортные самолеты, постепенно стали отказываться от самолета Ан-12, на смену ему пришел Ил-76, четырехмоторный реактивный транспортный самолет. Ил-76 обладает хорошими транспортными характеристиками, однако к малой высоте и низкой скорости полета тяжеловооруженного самолета не имеет никакого отношения. Нельзя сказать, что военно-транспортный самолет создавали с использованием последних технологий, к тому же это не всегда было на пользу.

Несмотря на то, что Ан-12 уже довольно старый, это не будет влиять на производительность будущего тяжеловооруженного самолета. Только во время стрельбы станет ясна прочность корпуса самолета.