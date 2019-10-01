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01.10.2019
Российская газета

Самая мощная в мире: САУ "Коалиция-СВ" поступит в войска в 2019 году

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Источник изображения: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В 2019 году начнется войсковая эксплуатация первых образцов самоходного артиллерийского орудия нового поколения "Коалиция-СВ". Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

САО будут направлены в одно из соединений Западного военного округа. В настоящее время разработка по многим характеристикам уникального комплекса находится в завершающей стадии.

По своим возможностям 2С35 в два раза превосходит существующие российские и иностранные образцы. По данным, обнародованным на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", 152-мм орудие может выстреливать до 15 снарядов в минуту на дальность до 70 километров.

В самоходке реализован инновационный режим стрельбы - "шквал огня" - когда несколько боеприпасов, выпущенных одной гаубицей под различными углами, в одно и то же время поражают цель.

Вес "Коалиции-СВ" - 45 тонн. Экипаж - 3 человека. Они находятся в изолированной от боекомплекта передней части корпуса. В их распоряжении новейшее прицельное оборудование, а также средства связи и навигации.


Алексей Моисеев

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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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