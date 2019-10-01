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01.10.2019
Российская газета

СМИ рассказали о "вселяющем ужас" свойстве ракет "Циркон"

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Источник изображения: Flickr

Корпус российской перспективной ракеты "Циркон" изготовлен из новейшего композита на основе углеволокна. Он снижает радиолокационную заметность ракеты и защищает ее агрегаты от высоких температур, возникающих при движении на гиперзвуковых скоростях. Однако есть у него и еще одно свойство - разогнавшись до 10 тысяч километров в час, ракета одновременно разогреется до звездных температур и будет напоминать в полете огненный шар.

Материал, из которого изготовлен корпус  "Циркона", называется КИМФ. По данным  из открытых источников, это трехмерно армированный углеродный композит с высокой прочностью и теплостойкостью. Производит КИМФ челябинское предприятие из структур "Росатома", из него делают также защитное покрытие для боевых блоков баллистических ракет Р-29РМ - ими вооружены атомные подводные лодки проекта 667БДРМ "Дельфин".

Ранее The Drive сообщил, что для дополнительного снижения радиолокационной заметности "Цирконы" могут использовать "плазменный щит", добавляя в ракетное топливо цезий. А Popular Mechanic констатировал, что существующие средства ПВО способны обнаружить "Циркон" на расстоянии 55 километров, что оставляет на организацию обороны 20 секунд. Основной целью нового оружия станут авианосцы.

- Противник не сможет засечь ракету радаром, но увидит огненный шар, возникший над горизонтом и стремительно приближающийся. "Циркон" будет в прямом смысле вселять ужас, - отметил собеседник Avia.pro.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Р-29Р
Циркон-С 3М22
Компании
Росатом
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
Авианосец
ГЗЛА
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2 комментария
№1
01.10.2019 10:16
Цитата, q
- Противник не сможет засечь ракету радаром, но увидит огненный шар, возникший над горизонтом и стремительно приближающийся. "Циркон" будет в прямом смысле вселять ужас, - отметил собеседник Avia.pro.
Жесть.
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№2
01.10.2019 10:41
Цитата
Корпус российской перспективной ракеты "Циркон" изготовлен из новейшего композита на основе углеволокна.
Очередной аргумент в пользу того что "Циркон" - это твердотопливная БР. Обычный материал для ракет этого типа. Корпуса прочих сверхзвуковые КР/ПКР с воздушно-реактивными двигателями - изготавливались из жаропрочных сплавов. "Циркон" вообще гиперзвуковой. Термостойкость же карбона гораздо ниже. Это говорит о том что он не развивает высоких скоростей в атмосфере, в течении длительного времени, как и любая БР.
Цитата
Он снижает радиолокационную заметность ракеты и защищает ее агрегаты от высоких температур, возникающих при движении на гиперзвуковых скоростях. Однако есть у него и еще одно свойство - разогнавшись до 10 тысяч километров в час, ракета одновременно разогреется до звездных температур и будет напоминать в полете огненный шар.
Бред про защиту от высоких температур, а радиолокационная малозаметность невозможна, да и бессмысленна, если он "огненный шар".
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