Подведены итоги деятельности Национального центра управления обороной РФ за пять лет

ЦАМТО, 30 сентября. В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России прошел финальный этап научно-практической конференции "Итоги деятельности Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации за пять лет, направления дальнейшего развития".

Цель конференции – развитие теории и практики военного управления в условиях геополитического соперничества ведущих мировых держав на основе уникального опыта создания и становления НЦУО, решающего важнейшие задачи в области национальной безопасности.

В приветственном слове к участникам по видеоконференцсвязи начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев дал оценку сложившейся в мире военно-политической обстановки.

По его словам, проведение Российской Федерацией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие стран запада и их союзников, стремящихся сохранить свое доминирование на мировой арене. Политика сдерживания в отношении России предусматривает оказание на нее военного, экономического и информационного давления. Подобные действия, несомненно, являются прямой угрозой национальной безопасности страны и требуют продуманных и эффективных асимметричных мер с учетом имеющихся ресурсов и возможностей. В этих условиях Национальным центром управления обороной организовано решение задач не только в сфере военной безопасности, но и по защите интересов государства от угроз техногенного, экологического, информационного и иного характера во взаимодействии с органами государственной власти и организациями.

Генерал-полковник Михаил Мизинцев также отметил, что формирование новых способов оперативного реагирования на угрозы будущего невозможно без высокого уровня подготовки, применения практического опыта и передовых информационных технологий. Исходя из этого, в рамках первых двух этапов конференции (в марте этого года в Череповце и в апреле в Санкт-Петербурге) были детально рассмотрены вопросы подготовки специалистов для НЦУО и автоматизации процессов управления.

По информации начальника Национального центра управления обороной, на сегодняшний день сформирован полный цикл подготовки военных специалистов по программам как высшего, так и дополнительного профессионального образования. На базе НЦУО создана единая платформа цифровой интеграции, объединившая информационные потоки Вооруженных Сил, федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций. Вместе с тем, в век инноваций и информационных технологий существенное продвижение вперед невозможно без применения новых знаний и мобилизации потенциала военной науки. Постоянное развитие военного управления – требование современности. Поэтому третий этап конференции посвящен актуальным вопросам теории и практики управления национальной обороной.

Заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России по научной работе генерал-майор Александр Сержантов в своем приветственном слове отметил, что в условиях динамично меняющейся геополитической обстановки, новых вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации закономерно прослеживается тенденция усложнения процессов управления силами и средствами обороны государства, что обусловливает востребованность дальнейшего развития теории и практики управления национальной обороной в системе военной организации государства.

Генерал-майор Александр Сержантов подчеркнул, что особую значимость в решении задач по развитию теории и практики управления национальной обороной представляют консолидация усилий научного и экспертного сообщества и внедрение результатов научных исследований в практическую деятельность органов государственного и военного управления.

В работе научно-практической конференции приняли участие представители Национального центра управления обороной Российской Федерации, Военной академии Генерального штаба ВС РФ, Военно-научного комитета ВС РФ, Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, вузов Минобороны и МЧС России, Федерального агентства по недропользованию, Гидроспецгеологии, ВНИИ "Центр".

Полученные в ходе конференции результаты будут использованы для разработки концептуальных основ развития Национального центра управления обороной на ближайший период и долгосрочную перспективу, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.