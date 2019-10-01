Саудовский принц призвал Трампа встретиться с президентом Ирана

Наследный принц Саудовской Аравии заявил в интервью телеканалу CBS, что цены на нефть могут резко вырасти до "невообразимых высот", если мир не соберется вместе, чтобы сдержать Иран. В тоже время он заявил, что предпочел бы политическое решение военному.

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В ходе интервью данному программе CBS "60 минут", Мохаммед бен Салман, наследный принц Саудовской Аравии и де-факто правитель королевства, в очередной раз резко выступил против Ирана. Бен Салман отметил, что нефтяные поставки могут быть сорваны в ходе дальнейшего противостояния с Тегераном, а цены на "черное золото" подпрыгнут до "невообразимых высот, которые мы никогда не видели".

Если мир не предпримет жестких и решительных действий для сдерживания Ирана, мы увидим дальнейшую эскалацию, которая будет угрожать мировым интересам.

- подчеркнул наследный принц.

В интервью принц выразил согласие с госсекретарем США Майком Помпео, который заявил, что атаки 14 сентября, нанесшие серьезный ущерб крупнейшему в мире нефтеперерабатывающему заводу и сократившими поставки нефти на мировые рынки, стали актом войны со стороны Ирана.

Соединенные Штаты, европейские державы и Саудовская Аравия обвиняют в нападениях на Тегеран. Иран, в тоже время, отрицает какую-либо причастность к этим действиям, а ответственность за них взяло на себя проиранское шиитское движение йеменских хуситов.

Саудовская Аравия декларирует приверженность миру

В тоже время Мохаммед бен Салман сказал, что предпочитает мирное решение, поскольку война между Саудовской Аравией и Ираном разрушит мировую экономику. Наследный принц также повторил саудовский призыв к Ирану прекратить поддержку сил хуситов в Йемене и заявил, что он открыт для "любых инициатив в рамках политического решения вопроса", чтобы положить конец военным действиям в регионе.

Политическое и мирное решение намного лучше, чем военное.

- сказал он.

Наследный принц также сказал, что президенту США Дональду Трампу следует встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани, чтобы выработать новую сделку по ядерной программе Тегерана. По словам бен Салмана, эта встреча "нужна всему миру".

Помимо прочего, наиболее вероятный будущий саудовский монарх в разговоре с журналистами отрицал, что приказ убить журналиста Джамаля Хашогги саудовскими спецслужбами почти год назад исходил именно от него. Однако, в свою очередь, Мохаммед бен Салман сказал, что в конечном итоге именно он несет "полную ответственность" за произошедшее в качестве лидера своей страны.