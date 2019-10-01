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01.10.2019
Военное обозрение

В Китае указали на "уязвимые зоны" Т-90МС для бронебойных снарядов танка Type 99A

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На китайском телеканале CCTV вышел репортаж о положении дел в танковых войсках НОАК. В частности, был затронут вопрос огневой мощи новейших китайских танков Type 99A. В материале представлено интервью с командиром одного из танковых подразделений Пинцзянского бронетанкового корпуса. Отмечено, что ранее никогда китайские военные официально не сообщали о ТТХ бронебойных снарядов для упомянутых танков.

Источник изображения: sina.com.cn, CCTV

По словам китайского офицера, скорость вылета снаряда составляет до 1800 м/с. Это позволяет ему пробивать "гомогенизированную" броню толщиной в 680 мм с расстояния в 2 км.

Это заявление стыкуется со словами генерального конструктора предприятия, на котором в КНР создаются танки Type 99A - Мао Мина. Ранее он заявлял, что при выстреле с 2 км бронебойным снарядом может пробиваться броня до 680 мм. В китайских СМИ отмечено, что военные подтвердили подобного рода характеристики после выполнения многочисленных практических стрельб.

В китайском издании SINA, комментируя заявления официальных лиц, заявляют, что на сегодняшний день бронебойные снаряды для Type 99A "являются одними из наиболее проникающих в мире". В частности, проводится сравнение с британским L26A1 для "Челленджеров". Это снаряд с сердечником из обеднённого урана. При этом китайские репортёры отмечают, что L26A1 снимается с производства.

Из материала:

Когда британцы выполняли стрельбы, снаряд с урановым сердечником пробивал однородную броню в 625 мм с расстояния в 2 км в 90% случаев. Аналогичные параметры продемонстрированы и для L28.

Также китайских снаряд сравнивается с немецким DM63 от Rheinmetall. При этом добавляется, что необходимо повышать "живучесть" стволов танковых пушек до 1,5 тыс. выстрелов.

Из статьи:

Если наши бронебойные снаряды способность пробивать броню в 680 мм, может ли это представлять угрозу для иностранных танков? Ответ - да. Снаряды способны пробивать в том числе композитную броню

Рассматривается вопрос возможности поражения и российских танков Т-90МС. Отмечено, что у российского танка "есть уязвимые зоны, включая нижнюю часть корпуса и боковые элементы защиты – в районе расположения гусениц. Говорится и о немалой вероятности преодоления динамической защиты "Реликт" - "благодаря скоростным параметрам снаряда".

Китайский вариант "куда стрелять"

Источник изображения: sina.com.cn, CCTV

Из материала с комментариями в издании SINA:

Система наблюдения с места механика-водителя тоже не имеет внушительного однородного бронирования из-за общих конструктивных ограничений. Нетрудно найти эти слабые места для нанесения точечных ударов.

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Страны
Великобритания
Германия
Китай
Россия
Продукция
ZTZ99
Реликт ДЗ
Т-90 "Владимир"
Компании
Rheinmetall
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