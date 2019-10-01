Парная охота

Военный эксперт Антон Лавров – о новом прорыве в технологиях строительства и использования беспилотников

Минобороны впервые продемонстрировало видео совместных действий Су-57 и беспилотника С-70 "Охотник". Такая связка пилотируемого истребителя и БПЛА выглядит в наши дни не только перспективным направлением развития авиации, но и неизбежным. И у нас, и за рубежом военные теоретики уверены, что шестое поколение истребителей будет уже полностью беспилотным или опционально пилотируемым.

Насколько важную роль отводят российские военные именно такому варианту применения авиатехники, демонстрирует начало совместных испытаний сразу с первых же тестовых полётов "Охотника". Не будем забывать, что он сам впервые поднялся в воздух меньше двух месяцев назад.

Пока на подобные эксперименты отваживались только США. С 2016 года некоторые из их армейских ударных вертолётов AH–64E получили возможность брать под свой контроль до двух небольших разведывательных БЛА Army Shadow или Grey Eagle. Экипажи вертолётов могут как получать с них видео в реальном времени, так и непосредственно управлять дронами. Стрелок-оператор с их помощью способен наблюдать за обстановкой за 100-120 км от своего вертолёта или не терять из виду подвижную цель, пока он выдвигается в район удара по ней.

Сами американцы отмечают, что главной проблемой такого применения остаётся резко возрастающая рабочая нагрузка на экипаж вертолёта. Поэтому о широком применении технологии, которую они называют Manned-Unmanned Teaming (MUM-T), в реальных боевых действиях пока не слышно. Но дальнейшие её проработки активно продолжаются.

Управление тяжёлым и скоростным реактивным беспилотником из кабины одноместного истребителя было бы ещё более сложной задачей. Разумеется, одновременно вести боевые действия, управляя и самолётом, и БПЛА, не получится. Без развитых элементов искусственного интеллекта и высокого уровня автоматизации обойтись будет невозможно. Беспилотник должен уметь самостоятельно выполнять большинство рутинных задач, включая взлёт, сопровождение истребителя и посадку. Человек ему понадобится в трудных для компьютера ситуациях, вроде селекции целей или принятия решения на открытие огня.

Сегодня для самых больших и дальних БПЛА основной вариант управления – через спутниковые каналы связи. Так дальность ограничивается только запасами топлива, что позволяет их использовать по всей планете. Нет сомнений, что и "Охотник" будет способен управляться через спутник. Но этим каналом связи он не ограничится. Ему намерены придать возможность прямого "общения" с другими летательными аппаратами российских ВКС.

В отличие от более тихоходных коллег, этот скоростной БПЛА предназначен для боевых действий против равных или лишь немного уступающих в технологическом плане противников. Поэтому не случайно ему в пару взяли именно самый передовой российский боевой самолёт.

Возможность обмена информацией с Су-57 придаст этой связке дополнительную тактическую гибкость. Такое взаимодействие упрощается тем, что в новейшем беспилотнике уже используются некоторые компоненты нашего истребителя пятого поколения, особенно в авионике. Можно предположить сразу несколько возможных сценариев совместного их применения. Имея различающиеся комплекты бортового оборудования и вооружения, самолёт и беспилотник могут удачно дополнять друг друга.

Особенно пригодятся БПЛА для действий в опасных условиях, куда посылать человека нежелательно. К таким задачам относится вскрытие развитой системы ПВО противника перед входом в неё пилотируемых самолётов или разведка и поражение хорошо защищённых целей, где даже для стелс-истребителя риски будут велики. Группа из нескольких беспилотников, находящихся в постоянном контакте с истребителем, может эффективно контролировать намного больше воздушного и водного пространства, чем одиночный самолёт. В первом совместном полёте отрабатывалась именно эта возможность.

Большое достоинство С-70 "Охотник" – способность нести тяжёлую боевую нагрузку и любые авиационные боеприпасы на тысячи километров. Беспилотных ведомых можно будет использовать для наращивания ударных возможностей пилотируемых самолётов. Смогут они осуществлять и целеуказание друг для друга.

При этом боевую нагрузку истребителя можно облегчить и ограничить ракетами для воздушного боя, что придаст ему возможность защитить ударный беспилотник. Не секрет, что даже самые крупные современные БПЛА вроде американского RQ-4 Global Hawk, – всего лишь беспомощные воздушные мишени для истребителей четвёртого, а то и третьего поколения. Прикрытие более совершенными истребителями сможет сильно повысить шансы на выживание дорогостоящего беспилотника-ударника, когда есть риск противодействия ему.

Первоначально основными задачами беспилотника в паре с истребителем будут разведка и нанесение ударов. Но можно ожидать, что в будущем автономные ведомые, будь это С-70 или уже другая модель БПЛА, смогут стать надёжным помощником и в воздушных боях.

Конечно, не стоит ожидать поступления на вооружение пар истребитель-беспилотник в ближайшее время. Испытания и доводка "Охотника" только начались и займут ещё несколько лет. Лишь начинаются серийные закупки и самих Су-57. Отработка алгоритмов взаимодействия и разработка программного обеспечения в беспилотных проектах занимают не меньше времени, чем создание "железа". Но само начало испытаний не может не радовать. Оно подтверждает, что Россия уже имеет серьёзное продвижение в этой сверхпопулярной сфере военной робототехники. И речь уже идёт не об эксплуатации наследия СССР, а о полностью самостоятельных и современных наработках.

Антон Лавров — военный эксперт

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