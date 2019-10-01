Войти
01.10.2019
Известия.ru

Российская армия получила новые танки Т-90М

471
0
+1
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Модернизированные танки Т-90М уже начали поступать на вооружение в Российскую армию. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутных войск России Олег Салюков.

Современные танки Т-72Б3М и Т-90М закупаются для танковых и стрелковых подразделений, отмечает телеканал "Звезда". Всего в 2019 году армия получит более 400 единиц новой и модернизированной техники, среди которых также будут Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1А.

В июне 2019 года Министерство обороны на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" заключило с Уралвагонзаводом госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М.

12 августа генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-1
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Робот
Похожие новости
21.08.2019
"Армату" ждет долгая дорога
01.02.2018
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.10 10:41
  • 2
СМИ рассказали о "вселяющем ужас" свойстве ракет "Циркон"
  • 01.10 09:57
  • 1
Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео
  • 01.10 09:44
  • 2
Минобороны РФ сообщило о создании на востоке России новой бригады с системами ПВО С-300В4
  • 01.10 09:41
  • 2
Советский танк для ядерной войны: с 180-мм пушкой и экипажем в 2 человека
  • 01.10 08:38
  • 1
Бюджет на национальную оборону составит около 10 трлн рублей до 2022 года
  • 01.10 08:31
  • 2
В России могут появиться летающие батареи
  • 01.10 07:49
  • 1
Перевод ПВО-ПРО на новые военные рельсы - требование времени
  • 01.10 07:35
  • 3
Бывший владелец "Техносилы" испытал водно-плазменный двигатель в космосе
  • 01.10 06:52
  • 1
Путин пообещал помогать Абхазии в обеспечении безопасности
  • 01.10 06:50
  • 1
Парная охота
  • 01.10 05:50
  • 5
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
  • 01.10 03:31
  • 3
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 01.10 03:01
  • 2
"Россия потопит авианосец США": Китай обсуждает ракету П-700
  • 01.10 01:49
  • 2
Политика неприменения: каково будущее десанта
  • 01.10 01:47
  • 2
Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео